Sólo el 18% de los jóvenes aseguran tener datos suficientes para decidir qué grado estudiar

El 82% de los estudiantes de Bachillerato sevillanos más brillantes consideran que no han recibido las suficientes herramientas de orientación para elegir qué grado estudiar, según un estudio realizado por la Universidad Francisco de Vitoria entre enero y marzo a una muestra de 2.277 alumnos con un expediente de 9,6 de media de 4.500 centros públicos y privados de toda España. En Sevilla la muestra es de 100 alumnos.

Cuando se pregunta a los jóvenes de Bachillerato sevillanos si consideran que la orientación que han recibido para elegir titulación universitaria es la adecuada, hay variedad de opiniones. Un 18% está satisfecho y cree que les han dado una información muy completa, además de charlas y test para conocer sus aptitudes, pero el 82% no está del todo conforme. El 35% cree que sí les han dado información pero podrían darles más herramientas; el 28% considera que la orientación recibida no está mal, pero podría ser mejor; y el 19% piensa que en clase no les han dado información suficiente.

El no contar con una orientación adecuada es uno de los principales motivos de abandono universitario, según apunta este informe de la Universidad Francisco de Vitoria. "Los alumnos no aciertan con la carrera elegida porque nadie les ha ayudado a hacerlo", señala. Según el estudio Datos y cifras del sistema universitario español para el curso 2015-2016, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 32% de los estudiantes abandonan sus estudios universitarios durante el primer año, y un 10,9% cambia de titulación.

En cuanto a las horas de estudio, el informe indica que el 37% de los sevillanos consultados dedican más de 10 horas de estudio a la semana después de clase; el 35%, entre 5 y 10 horas semanales, y el 23%, entre 2 y 5.