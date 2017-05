Stop a las tarifas abusivas de atención al cliente

Facua (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía) alerta de que, en los últimos años, como consecuencia directa de la crisis, se ha producido un pronunciado abaratamiento de muchos productos y servicios y, por lo tanto, han visto mermada su calidad de manera significativa.

La creciente competencia en casi cualquier sector trata de ganar adeptos a sus productos a base de ofertar bajos precios y se han incrementado de forma considerable el lanzamiento de productos y servicios de mala calidad, con prestaciones que distan mucho de ser lo que prometían.

La ley establece un tiempo de devolución de unos 15 días hábiles a contar desde el momento de la compra o de la recepción del producto, en el caso de que el pedido se realice de manera online, pero esto no es suficiente garantía a la hora de llevar a cabo este proceso, ya que aunque para la venta todo eran facilidades, cuando no estamos conformes y queremos devolver un artículo, solemos encontrarnos con todo tipo de impedimentos.

El primer reto al que nos vamos a enfrentar será al de encontrar el número de teléfono de atención al cliente de la compañía en cuestión, algo que, si alguna vez has tenido que hacer, sabrás que es mucho más complejo de lo que pueda llegar a parecer en un principio.

Por ejemplo, imagina que has recibido una factura muy abultada de una compañía telefónica como Jazztel. Lo primero que necesitamos es poder contactar con Atención al cliente Jazztel para poder proceder con la devolución y, de paso, no vendría nada mal conseguir el teléfono gratuito de Jazztel, no vaya a darse el caso de que la reclamación nos cueste más de la cantidad en que se había visto alterada la factura.

Por eso, siempre hay que estar al tanto de páginas como numerosgratuitos.info, donde conseguiremos los números gratuitos de atención al cliente de esta y otras grandes compañías de nuestro país.

El segundo gran problema al que solemos enfrentarnos es cuando descubrimos que no solamente hay un número de teléfono, sino que existe uno para recibir información en general, otro para tramitar bajas, otro para pedidos online… y así te van derivando de uno a otro sin que nadie te solucione el problema y van mermando tu paciencia poco a poco hasta que muchos lo dan por perdido y abandonan la reclamación.

Afortunadamente, existen servicios como el que nos ofrece telefonogratuito.com mediante el cual podemos tener todos estos teléfonos organizados, sabiendo perfectamente cuál de ellos utilizar para nuestras necesidades, siempre listos para poder localizarlos cuando nos haga falta.

Así, contando con esta inestimable ayuda, contactar con Atención al cliente ONO ya no tendrá secretos para nosotros y podremos acceder al teléfono gratuito ONO, o de cualquier otro operador, en cuestión de segundos, rápidamente y sin complicaciones. Con los números de atención al cliente gratis de las grandes compañías a un solo click de ratón, podremos realizar nuestras consultas y reclamaciones o hacer nuestras devoluciones sin más dilación.

La ley nos protege frente a estos abusos de los teléfonos de atención al cliente

El uso de prefijos como 902 vulnera la legislación y las compañías energéticas y de telecomunicaciones están obligadas a tener líneas gratuitas, pero Facua ha detectado incumplimientos en nada menos que 19 de ellas.

Facua-Consumidores en Acción ha realizado un estudio minucioso sobre los teléfonos de atención al cliente de 141 empresas y ha detectado irregularidades en más de la mitad, 75 de ellas, que utilizan numeraciones que vulneran la legislación. Ante el elevado índice de irregularidades, la asociación prepara una batería de denuncias contra empresas de telecomunicaciones, energéticas, aerolíneas, aseguradoras, bancos y cadenas de establecimientos comerciales.

Así, 14 de las 19 compañías de telecomunicaciones y 5 de las 30 energéticas encuestadas obligan al consumidor a llamar a teléfonos de pago en determinados casos, pese a que pertenecen a los sectores a los que la legislación les impone que faciliten líneas gratuitas.

Por otro lado, 20 de las 26 aerolíneas, 16 de las 21 aseguradoras, 8 de los 15 bancos y 12 de las 20 cadenas de establecimientos comerciales, que han entrado en este estudio, imponen líneas de atención al cliente de alto coste, fundamentalmente teléfonos con prefijo 902, aunque también hay casos de 901 e incluso teléfonos de tarificación adicional 807.

Todo un abuso que los consumidores no tenemos por qué soportar y que deben ser solventados sin más dilación para que no se vulneren nuestros derechos. Si necesitas números de atención gratuita, no dudes en buscar en numerosgratuitos.info o telefonogratuito.com, pero si ni aún así los consigues, no lo dudes y haz tu reclamación en la oficina de atención al consumidor.