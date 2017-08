Susana Díaz habla del accidente del Valme tras nueve días y pide que no se manipule

Nueve días ha tardado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en hablar públicamente sobre el accidente ocurrido el 20 de agosto en el Hospital Virgen de Valme, en el que murió la joven de 25 años Rocío Cortés aplastada por un ascensor después de dar a luz. "Es un trágico accidente que de manera ruin algunos han querido utilizar para manipular la sanidad pública", dijo ayer Díaz, en la primera rueda de prensa que ofrece después de sus vacaciones y tras las preguntas de los periodistas.

La presidenta mantuvo un discurso en la línea que ha seguido la Junta en toda esta polémica generada por el accidente. Insistió en que el ascensor en el que ocurrió el accidente había pasado todas las revisiones y pidió que se espere a la investigación de la Policía para sacar conclusiones. Díaz recordó que la "familia (de la víctima) no tiene sosiego" y que "ante ese dolor, la Junta siempre ha sido respetuosa". La presidenta aprovechó para cargar contra el PP. "Hasta qué nivel hemos llegado que el PP salió una hora después de que compareciera la consejera de Salud para exigir explicaciones. No es de recibo usar el dolor de una familia que no tiene consuelo para hacer daño a la sanidad pública", dijo.

Díaz emplaza al PP a ir a los tribunales y reitera que la investigación está abierta

"Si el PP cree que ha habido una negligencia, que vaya a los tribunales. Todas las incidencias está en manos de la autoridad judicial. Ya está bien. Hay cosas con las que no se juega", recalcó Díaz, que pidió a los populares "un poco de decoro" y criticó que "lo que hay de fondo es un ataque brutal a la sanidad pública, donde se mueven 10.000 millones". Díaz ha dejado pasar nueve días para hacer referencia al trágico accidente. La familia de la víctima ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el hospital y la Junta, además de la empresa de mantenimiento de los ascensores.

Durante este verano, la presidenta sí ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a Juana Rivas, para dar el pésame a los familiares de los fallecidos en un accidente de tráfico en la India o para condenar los atentados de Cataluña.