El TSJA también trató la posibilidad de expedientar a Alaya por sus críticas

La posibilidad de abrir un expediente a la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya no sólo se discutió en el seno de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino también en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha revelado el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, que ayer acudió a la sede del máximo órgano de gobierno de los jueces para defender su candidatura a la reelección para un tercer mandato como presidente de la Audiencia hispalense.

Damián Álvarez explicó, a preguntas de los vocales del Consejo, que cuando se enteró de las críticas realizadas por Alaya propuso que se abordara la cuestión en el turno de ruegos y preguntas, donde el resto de los miembros que integran la Sala de Gobierno -todos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), salvo el presidente, Lorenzo del Río, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)- analizaron las declaraciones y valoraron la posibilidad de emprender algún tipo de acción, informa Europa Press. Álvarez añadió que los miembros de la Sala de Gobierno decidieron esperar a ver si el CGPJ "hacía alguna cosa" porque le parecía más "prudente" que "entrar en la dinámica de responder y provocar una retorsión" de Alaya. No obstante, reveló que "algunos compañeros sugirieron que se le abriera un expediente", aunque admitió que le parecía "muy chocante" puesto que se trataba de una magistrada destinada en la Sección Séptima y que trabaja "a cinco metros de él".

Alaya le reprochó que la había "traicionado" tras quedarse fuera de las macrocausasDamián Álvarez confiesa que Alaya lo ve en la Audiencia y "pasa de largo"

Álvarez añadió que fueron reticentes a adoptar alguna medida en un primer momento porque prefirieron esperar para ver si esas críticas - eran "algo continuado" o se trataba de un hecho "aislado".

En cualquier caso, el presidente de la Audiencia sospechó que detrás de esas manifestaciones de la juez que había instruido las macrocausas de los ERE y los cursos de formación, entre otras, podría tener algún interés en hacer carrera en el mundo de la política. Alaya dijo en una de sus intervenciones que el PSOE y el PP la "quitaron" de la investigación de los cursos de formación por "miedo" a que continuara en esta investigación porque lo que estaba revelándose era muy grave. También afirmó Alaya que recibió "presiones" aunque éstas no le fueron realizadas de forma directa, sino a través de los titulares de prensa, según dijo en una reciente conferencia en el prestigioso club Siglo XXI de Madrid.

El presidente de la Audiencia comentó ayer a los vocales del Consejo que "el sentimiento que ellos tenían en la Audiencia era que a ella la había tocado algún partido y, en esa línea, quería conseguir algo", aunque la propia Mercedes Alaya ha desmentido "rotundamente" que su intención sea fichar por un partido político.

El candidato a la reelección para un tercer mandato en la Audiencia de Sevilla -que en su caso no durará los preceptivos cinco años sino tres y medio, tiempo que le queda para jubilarse como juez- añadió que no entiende las declaraciones de Alaya, que "siempre se ha caracterizado por una cierta discreción con los medios". Así, mostró su sorpresa por el hecho de que "de pronto, y sin esperarlo nadie, sale y pone verdes a unos cuantos", agregó Damián Álvarez, que también hizo otra jugosa revelación en su comparecencia: "A mí me dijo que le había traicionado", afirmó el presidente de la Audiencia, en alusión a la exclusión de Alaya de la comisión de servicio por sus duras críticas a su sucesora, María Núñez Bolaños.

Damián Álvarez relató que cuando Alaya solicitó la plaza de magistrada en la Audiencia le preguntó si podía conseguir una comisión de servicio para continuar con la instrucción de las macrocausas, a lo que el presidente le contestó que si quería ir a la Audiencia estarían "encantados" de recibirla, pero le advirtió que la comisión de servicio debía aprobarla el CGPJ. "Yo le dije que se la podrían dar para aprovechar el esfuerzo que había hecho todos estos años", pero eso tenía que pasar por un acuerdo con la titular que la sustituyó en el juzgado número 6 que resultó "imposible".

Por último, Damián Álvarez ha dicho que cuando Alaya lo ve "pasa de largo", a lo que añadió que cuando se está disconforme con un compañero no es la mejor solución decir que "se iba a por sus hijos y a un club elitista de Sevilla".

Fuentes del caso apuntaron ayer a este periódico que la claridad y contundencia con la que Damián Álvarez se pronunció ayer puede deberse a que no conocía que la exposición de su candidatura es un acto público del que se da traslado de la imagen institucional a los medios de comunicación.