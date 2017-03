El TSJA rebaja a 12 años la pena por atropellar a una persona cinco veces

No fue un asesinato sino un homicidio doloso con el agravante de abuso de superioridad, porque la víctima se pudo haber ocultado de su agresor para evitar ser atropellada hasta en cinco ocasiones. Con esta argumentación la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado rebajar de 15 a 12 años la pena de prisión impuesta a Adam L. G., un joven que ahora tiene 20 años, por el atropello que tuvo lugar sobre las 23:55 del 1 de febrero de 2015 en la localidad de Marchena y que le costó la vida a Francisco J. L. M.

El caso fue enjuiciado por un jurado popular que emitió un veredicto de culpabilidad y la Audiencia condenó a Adam L. G. por un delito de asesinato a 15 años de cárcel. La defensa del acusado recurrió la condena y ahora el TSJA le ha dado la razón, absolviéndolo del delito de asesinato y condenándolo por otro de homicidio doloso en el que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad y la atenuante de alteración psíquica.

Los magistrados descartan que concurra la alevosía porque, según argumentan en la nueva sentencia, el uso de un vehículo "puede suponer la concurrencia de un hecho alevoso, más no significa per se que siempre que se produce un atropello doloso con vehículo queden anuladas las posibilidades de defensa de la víctima o ésta se encuentre totalmente desvalida por efecto del consumo de bebidas alcohólicas, como parece dirigirse en tal sentido la sentencia recurrida", tras constatar que el fallecido, padre de dos hijos, tenía un grado de alcoholemia de 2,95 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que mermaba sus facultades para evitar el atropello.

En este sentido, el TSJA explica que en el presente caso, según se relata en los hechos declarados probados, "no sólo existió una previa discusión ente agresor y víctima, sino que además se produjo una persecución por parte de aquel con su vehículo, arremetiendo en varias ocasiones contra la víctima, quien pudo en todo momento, como consta, introducirse en algún portal de viviendas próximas o en un quiosco abierto que había en las inmediaciones; y no lo hizo, sino que siguió su camino perseguido por el acusado", precisan los jueces.

Respecto a la situación de "desvalimiento" en que pudo encontrarse la víctima como consecuencia de la ingesta de alcohol hasta ese momento, extremo en que se basa la sentencia para apreciar la alevosía, "entendemos que este consumo no debió de ser de tal entidad que le pusiera en una situación de casi inconsciencia o incapaz de regir sus actos, prueba de ello es que el jurado lo que considera como probado es que la víctima tenía mermada su capacidad de reacción defensiva, por tanto era capaz de buscarse una defensa ante los intentos reiterados de ser atropellado".

El TSJA entiende que no ha habido un "déficit de motivación" sobre los hechos que sirvieron para apreciar la alevosía, pero sí que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, de acuerdo con los hechos que se declaran probados en cuanto al plus que comporta la alevosía, puesto que, de un lado, existían posibilidades de eludir o cubrirse del atropello, y de otro, el consumo de alcohol por parte de la víctima sólo mermaban sus facultades de autodefensa, por lo que no se produjo un aseguramiento pleno de la ejecución del hecho".

Esta reflexión lleva a los magistrados a apreciar la "alevosía de segundo grado" o abuso de superioridad medial o instrumental que "sí queda acreditada", de ahí que hayan estimado parcialmente el recurso de la defensa.

En el juicio celebrado en septiembre pasado, el acusado pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya propia, al asegurar que no recordaba lo que ocurrió porque estaba "ciego" por los porros y el alcohol que había consumido ese día. La Fiscalía, que pidió 17 años de cárcel, aseguró que el detonante del atropello fueron motivos económicos y puso de manifiesto que las primeras ocasiones en que atropelló a la víctima fue con distintos golpes en el cuerpo del agredido, al que finalmente pasó por encima y lo mató.