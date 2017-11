"A Tàpies le cambié una botella de Dom Perignon por un dibujo firmado"

Ganó 17 leones de Publicidad en el festival de Cannes. Tito Muñoz (Barcelona, 1956) es letrista de Serrat, como decía Benedetti de Antonio Machado. Presentó en La Carbonería su libro Reglamento del Caos.

-El título es un oxímoron.

En Catalunya Radio me dijeron que por qué no publicaba en catalán. Me levanté, han prohibido a Serrat"Mi hijo mayor nació en Algeciras, la pequeña se llamaTriana, como el R5 del que hice la publicidad"

-El universo precisa de un cierto caos para existir y "dar a luz una estrella danzarina", como dice Nietzsche en la cita que abre.

-¿Ha firmado el Barça un pacto con el caos? Se va Neymar, se lesiona Dembele, todo el lío del procès. Y van lanzados...

-Yo soy culé. Para conseguir equilibrio hace falta caos.

-¿Cómo surge el libro?

-En Barcelona participé en una iniciativa, Utopía Market. En un confesionario, daba la penitencia en forma de poemas. Actuó un grupo de jazz de gitanitos franceses. Al líder lo conocí en la Universidad de Sevilla.

-¿Se ha venido al Sur?

-Soy de Barcelona, pero mi primera y única mujer es andaluza. Mi hijo mayor nació en Algeciras. Le pusimos Ibrahim porque cuando nació yo estaba viendo la costa de África. Mi hija pequeña se llama Triana. Uno de mis proyectos publicitarios fue el R5 Triana, con Bernarda y Fernanda de Utrera y con Morente. Vivo en Sotogrande y mis bisabuelos eran de Jimena de la Frontera.

-¿Fue traumático pasar de la publicidad a la literatura?

-Cuando nos reunía Carmen Balcells, decía que quería tenerme a su lado para reírse. Era mi agente, me sentaba junto a Eduardo Mendoza y Juan Marsé.

-Barceloneses que pulieron la lengua española...

-En una entrevista en Catalunya Radio me afearon que no hubiera publicado el libro en catalán. Me levanté y me fui, dejé la entrevista colgada en directo. Son los mismos que han prohibido a Serrat en Cataluña. Como dice un amigo citando a Churchill, los fascistas de ahora se llamarán a sí mismos antifascistas. Han convertido Barcelona en un escaparate para guiris, ha dejado de ser la ciudad amable que fue.

-Es de 1956. Ese año Barcelona acogió un Congreso Eucarístico. Decía Juan Goytisolo que atrajo al primer turismo de masas.

-Fui muy amigo de José Agustín y también de su hija Julia.

-¿Sus letras tienen música?

-En la presentación del libro, le escribí unas bulerías a una cantaora magnífica, Sara Holgado.

-En La Carbonería celebró su 80 cumpleaños Paco Ibáñez el día que murió la duquesa de Alba y metieron en la cárcel a Isabel Pantoja...

-La Carbonería es un referente. Un santuario de la cultura.

-¿Le pidieron algo para los Juegos Olímpicos de Barcelona?

-Tenía un proyecto muy chulo con Bigas Luna, pero no salió. Íbamos a meter a la Dama de Elche y los tambores de Calanda.

-En la Expo 92 de Sevilla la Cabalgata la organizó Joan Font, de Els Comediants...

-Estuvimos en el acto solidario cuando se incendió su casa de Canet de Mar.

-El Liceo salió ardiendo la misma semana que el Betis eliminó de la Copa al Barça de Cruyff...

-Hicimos un mapa de Barcelona con las cenizas del Liceo.

-Otra presencia catalana en la Expo fue el calcetín de Tàpies...

-Un día coincidimos en un restaurante de Cannes. Le mandé una botella de Dom Perignon y él me regaló un dibujo firmado. Cuando Miquel Barceló se fue a Malí con Mariscal me regaló un cuadro que tengo en la cocina.

-¿Se le ocurre un viaje literario por Barcelona?

-Iríamos con Eduardo Mendoza en La ciudad de los prodigios, entraríamos en las puertas del infierno con Terenci Moix y por supuesto Vila-Matas. Coincidíamos en Bocaccio. Pensaba que era un capullo y un borde y resulta que es un tipo muy tímido. Aplico su concepto de la literatura portátil.

-¿Se hizo charnego al revés?

-En Algeciras, Izquierda Unida me hizo un homenaje. Hubo tres premios nacionales de las Letras: Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca y Felipe Benítez Reyes. El alcalde del PP no quiso colaborar. Un 28 de agosto luminoso con Serrat cantando Mediterráneo. De Algeciras a Estanbul.

-Le dedica un poema a Serrat...

-Con él y su palíndromo, Tarrés, fuimos a Cuba. En París, Cortázar, Julio Ramón Ribeyro y Augusto Monterroso, al que también le decían Tito, se retaban a hacer el palíndromo más rápido.

-Haga un anuncio de sí mismo...

-Me gusta el arte, la música, la cocina, el amor y los tatoos. Llevo tatuado un poema de Gil de Biedma: Que la vida iba en serio... Me invitó a cenar a su casa y no pude ir porque tenía un rodaje de publicidad. Nunca me lo perdoné.

-¿Sus hijos siguen sus pasos?

-Ibrahim es director de cine y está haciendo un spot para Ikea. Luna es actriz. Sólo falta que Triana trabaje de taquillera.