Taxistas piden la suspensión de la asociación del aeropuerto

Un grupo de taxistas ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que suspenda la participación de la asociación del aeropuerto en el consejo de gobierno del Instituto del Taxi. La petición parte de la asociación Foro Taxi Libre, que solicita al delegado de Movilidad y Seguridad y presidente del Instituto, Juan Carlos Cabrera, que suspenda cautelarmente a Solidaridad del Taxi "hasta que se conozca la decisión de los tribunales acerca de la responsabilidad de los imputados en los hechos acaecidos en los últimos meses".

Así consta en un escrito elevado a la delegación de Movilidad y Seguridad y firmado por la presidenta de Foro Taxi Libre, Rocío López Lozano. El documento hace una clara referencia a la investigación que mantiene abierta un juzgado de Sevilla contra los taxistas del aeropuerto, después de que la Brigada de Información de la Policía Nacional imputara a más de una treintena de taxistas por varios delitos, entre ellos, el de pertenencia a organización criminal.

Foro Taxi Libre recuerda que el "quehacer diario" de la asociación Solidaridad, que tiene monopolizada la parada del aeropuerto de San Pablo, es el "trato vejatorio, coactivo, intimidatorio, humillante y al límite de la tiranía" hacia los taxistas que no son afiliados a esta entidad. Además, denuncia que Solidaridad y la otra asociación mayoritaria, la Unión Sevillana del Taxi, "deciden sobre la transmisión de licencias y sobre cómo se tienen que reflejar las licencias del taxi".

"Sí ha funcionado democráticamente, de forma impoluta, la consulta a los sevillanos para fijar los días de celebración de laFeria y a los taxistas par aq ue decidan sobre su calendario, no se entiende que no se celebre una consulta a los titulares de licencias sobre la forma de establecer un convenio sobre el rescate de licencias que va a reportar un gasto al sector de más de once millones de euros", añade la petición de Foro Taxi Libre.

Esta entidad recuerda que ya existe un precedente en el que el Ayuntamiento suspendió la participación de Solidaridad en el Instituto del Taxi. Fue en julio del año 2002, unos días después de que un grupo de taxistas del aeropuerto propinara una paliza al entonces presidente de la Unión Sevillana del Taxi, José Padilla, a quien abrieron la cabeza. En aquella fecha era director del Instituto del Taxi el actual edil de Movilidad, Juan Carlos Cabrera.