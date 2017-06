"Todavía tengo las marcas de los picotazos del buitre leonado"

En Cataluña se lo rifan. Paco Candela es el nombre artístico de José Francisco Vicario Busto (Mairena del Aljarafe, 1971), más de veinte semanas en la lista de los más vendidos.

-En vez de hacer el camino, se fue a cantar a Zaragoza...

He sido fundidor. La última fundición metálica la hice en el 'Mozart' junto al teatro de la Maestranza"Trabajaba con las aves en Isla Mágica y por las noches cantaba la Salve Rociera en la sala El Tamboril"

-A ver si a la vuelta de Jaén veo a la Virgen salir. Con las hermandades de Gines, de Umbrete, de Espartinas, no sé cuántas fotos se hicieron conmigo. Imagine que vaya al Rocío.

-¿Como Bale en Cardiff?

-El otro día en la fiesta del Radiolé tuve que salir escoltado del Parque Amate.

-En su currículum dice que estuvo en un espectáculo de aves rapaces...

-Doce años. Primero en Cartuja 93, después en Isla Mágica. Cantaba una colombiana y la gente no sabía si era un espectáculo de aves o de flamenco. Por mi envergadura, era el único que podía levantar al buitre leonado. Estas marcas son de sus picotazos. Hacía cuatro espectáculos diarios. Uno infantil, dos diurnos y uno nocturno con búhos y lechuzas.

-¿Cantan las aves rapaces?

-Pían y hacen reverencias. El macho te toma por la hembra y la hembra al revés. No cantan ni graznan, eso es de los cuervos.

-¿Su primer público?

-Mientras hacía el espectáculo de las aves, cantaba en El Tamboril, un local del barrio de Santa Cruz. Cantaba la Salve Rociera a las doce de la noche.

-¿Dejó las aves por el cante?

-Por los aviones. Quería trabajar en aeronáutica, montando aviones. Entré en una subcontrata y después en Airbus. Soy fundidor, categoría oficial de primera. La última fundición que hice fue la del Mozart que está junto al teatro de la Maestranza. Fundí dos, el que está allí y otro con el que se quedó Rolando, el escultor.

-Aves, aviones. ¿En qué momento echa a 'volar'?

-Mi primer disco, todavía en vinilo, lo hice en 1990. Me fui a la mili, en Viator (Almería) y en el 92 grabé el segundo.

-¿Fue a la Expo?

-Muy poco. A Mairena le dio la vida. Ciudad Expo, el Metro.

-¿En su casa se cantaba?

-Mi padre trabajaba en un almacén de aceitunas y tenía un grupo de sevillanas. Yo me crié con mi abuelo, que cantaba por Pepe Pinto, Caracol, Antonio Mairena.

-La Alameda de hace 60 años...

-Me gustaría meter algo de Pepe Pinto en mi próximo disco.

-¿Dónde más trabajó?

-Estuve seis años en los albañiles. Me encantan los caballos, me fui a una cuadra y a cambio de llevarle la hierba a los caballos, el dueño me enseñó a montar.

-¿Mantuvo la afición?

-Tengo un caballo en Chipiona, se llama Rociero y lo pagué con fandangos. El que me lo vendió los apuntaba y cuando llevaba más de treinta, me dio el caballo.

-Vich, Olot, Manresa, Viladecans, Lérida, Gerona, Barcelona. ¿Van a verlo los andaluces que viven en Cataluña?

-Eso creía yo, pero no sólo ellos. En Vich estaba en una plaza con los balcones llenos de banderas independentistas, que parecía un extranjero, y faltó nada y menos para llenar el teatro. Hubo quien se acercó y me dijo que era catalán-catalán y que le había tocado en lo más adentro. Vienen familias enteras. Y lo de los niños es tremendo.

-¿Candela por las sevillanas del Mani?

-Por mi padre, que se llama José Candelario.

-¿Qué buscan en usted?

-Dicen que soy un cantante costumbrista.

-¿Sus sevillanas son para bailar o para pensar?

-He trabajado mucho en ferias y en fiestas. Me piden sevillanas para bailar y yo les digo que las bailen. Siempre he huido de las sevillanas rápidas, me gusta cantarlas para atrás.

-¿Con quién hacía el camino?

-Con Camas. Cuando conocí a mi mujer, lo hago con Santipone.

-¿Es como un 'best-seller'?

-¿Eso qué es?

-Como los más leídos...

-Sólo leo las letras de las sevillanas. El último libro que leí fue Jesucristo Superstar.

-¿Lo suyo es suerte o trabajo?

-Llevo 29 años cantando. El trabajo está antes que la suerte. Y que te encuentren con una discográfica como Discos Senador, que te apoye, que apueste por ti. Si además le llegas a la gente y a la gente le da por ti... La mayoría no llegan a ningún lado, porque no sabes si sus temas son de amor o de desamor o cuando dicen que es comercial, que eso es como no decir nada.

-¿Cuántas ferias deben durar unas buenas sevillanas?

-Las sevillanas son para la Feria, para el Rocío, para ir a caballo.

-¿Le gustan los toros?

-Me encantan los animales y me gustan los toros. Respeto a todo el mundo, pero no puedo huir de mis principios.

-Vive en la tierra de Trajano y de su sobrino Adriano...

-Yo creo que tenemos más de árabes que de romanos.