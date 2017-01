Torreblanca se manifiesta contra el aumento de robos y atracos a comercios

Vecinos y comerciantes de Torreblanca se echaron ayer a la calle para protestar por el incremento de la delincuencia que viene sufriendo el barrio desde hace unos meses, concretamente desde el otoño pasado. "Hay mucha inquietud en el barrio y ahora los robos van a más, parece que los ladrones se están envalentonando", se quejaba ayer el encargado de una farmacia. La manifestación se convocó a las siete de la tarde en el paseo central del canal de los presos.

El robo más reciente tuvo lugar el día 5 de enero, en plena Cabalgata de Reyes, en una farmacia de la avenida Pero Mingo. Sobre las siete y media de la tarde un encapuchado se presentó con dos cuchillos y amenazó a los dos empleados que había a esa hora para que le dieran todo el dinero de la caja. "Salí a atender y me vi de frente a un tipo de unos treinta y pico años y muy moreno con la cabeza cubierta con una camiseta y que me apuntaba con un cuchillo. Sólo se le veían los ojos. Me quedé floja, puse las manos en alto y mi compañero le abrió la caja y se llevó todo el dinero que había a esa hora", relataba ayer a este diario María Jesús, empleada de la farmacia. Los dueños de la farmacia denunciaron los hechos a la Policía, que está esclareciendo el caso y ha localizado a posibles autores para su reconocimiento.

La protesta fue a las siete de la tarde en el paseo central delcanal de los presos

Según los vecinos, los bares y las farmacias son las dianas preferidas por los cacos a cualquier hora del día y de la noche. Otra farmacia, en la calle Torrelaguna, también sufrió un robo hace dos meses, aunque esta vez de madrugada. Según relataba ayer su encargado, los ladrones rompieron la cerradura y se llevaron unos 1.000 euros. Otras veces niños de 8 a 12 años de edad entran y se llevan lo que encuentren en ese momento.

En el barrio el comentario general que se transmite de unos a otros es que los robos han aumentado por la llegada de familias rumanas gitanas y de otras zonas deprimidas de la ciudad. Hay otros que dicen que el problema son los pisos de alquiler social del Ayuntamiento, junto al centro cívico, a donde supuestamente han llegado familias conflictivas.

Otros aseguran que la falta de vigilancia nocturna por parte de la Policía Nacional se nota demasiado. La comisaría en Torreblanca es la que atiende a todo el distrito Este, situada en Sevilla Este, en la avenida Emilio Lemus. La falta de agentes de Policía Nacional es un hecho y afecta a toda la ciudad.

En diciembre, los comerciantes de Torreblanca alertaron del repunte de robos, que había alcanzado su máximo exponente con "cinco atracos a mano armada en diversos bares". Y señalaron que el barrio "arrastra desde siempre problemas de seguridad ciudadana", pero la situación actual ha alcanzado "niveles insoportables". Varios colectivos sociales han entregado escritos de queja en la Subdelegación del Gobierno, según informó Europa Press.