Torrijos critica a la Fiscalía por generar una "confusión inadmisible" sobre la sentencia

La abogada del ex concejal de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) ha criticado la "ceremonia de la confusión inadmisible" de la Fiscalía por anunciar que no recurrirá la sentencia que absuelve a los diez acusados por la venta de suelos de Mercasevilla y a la vez afirmar que pudo ser condenatoria.

En un comunicado, la abogada Encarnación Molino reprocha a la Fiscalía que "lanza a la opinión pública unas valoraciones parciales y extractadas del texto de la resolución judicial que, a su entender, podrían haber determinado una conclusión condenatoria que generan, con todo respeto, una confusión inadmisible".

La abogada hace referencia al comunicado remitido a la prensa por la Fiscalía en el que anunció que no recurriría la sentencia a pesar de discrepar de la absolución dictada por la juez de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, una resolución que ya es firme una vez que ninguna de las partes la va a recurrir.

"Se sentó en el banquillo a personas inocentes que sufrieron durante 8 años un largo y doloroso procedimiento judicial y ahora, tal vez para explicar lo inexplicable en términos jurídicos, se pretende de forma gratuita y unilateral, mantener la sospecha y extender la sombra de la duda para justificar una acusación injustificable", lamenta la abogada.

Por ello, la defensora considera que tiene "la obligación moral" de destacar los argumentos que, con "contundencia y claridad", usa la juez para absolver a Torrijos.

Entre esos argumentos, la abogada destaca un párrafo de la sentencia en el que la juez dice que "no existe prueba, ni siquiera indiciaria, de que el Señor Rodrigo Torrijos presionara para que se convocara un concurso en lugar de una subasta, ni que se confabulara con los restantes acusados".

Tampoco intervino en el pliego para el concurso público de la venta de los suelos, señala la abogada antes de resaltar que Torrijos no participó en la redacción del pliego, no negoció al frente de Mercasevilla y no formó parte de la mesa de contratación.

La defensora de Torrijos destaca "la ausencia absoluta de indicios y pruebas respecto de la participación" del concejal, lo que subraya que "era evidente en la fase de instrucción y tras la celebración del juicio. Sin embargo, se mantuvo injustamente su imputación y su acusación, con calificaciones imposibles e insostenibles."

"Si alguien considera que tiene que explicar su trabajo públicamente, que lo haga, pero para ello no debe poner en entredicho el fallo de la resolución judicial, ya firme", concluye la abogada en alusión a la Fiscalía.

La juez, en su sentencia, absolvió a los ex concejales Torrijos y Gonzalo Crespo (PSOE) y a otros ocho acusados de los delitos de fraude, exenciones fiscales y prevaricación por la venta de suelos de Mercasevilla, por los que la Fiscalía les pedía dos años de prisión.