Torrijos pide declarar para aclarar que "no tuvo participación" en la Madeja

El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha solicitado declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para aportar toda la documentación que sea necesaria en torno a la operación Madeja y "aclarar que no ha tenido ninguna participación en los hechos que se le imputan" en relación con los regalos y mordidas pagadas por la empresa Fitonovo a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La abogada Encarnación Molino, que defiende a Torrijos, presentó el pasado 31 de agosto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito en el que el ex concejal de IU manifiesta su "ofrecimiento voluntario" para prestar declaración, alegando que hasta ahora no lo había podía hacer por razones de salud.

La defensa considera que la instrucción de la causa no está finalizada a pesar del auto de procesamiento dictado a finales de julio pasado, en el que el magistrado atribuye un delito de prevaricación y otro de cohecho a Torrijos, y así recuerda que, con posterioridad a ese auto, el instructor dictó una providencia, el pasado 23 de agosto, en la que incorporaba al sumario sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la denominada Caja B de Finotovo y su análisis en cuanto al funcionamiento de la misma en relación con varios proveedores de la empresa contratista. En esa providencia, el juez amplió hasta el 20 de septiembre el plazo dado inicialmente a la Fiscalía para presentar sus conclusiones provisionales y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

Torrijos destaca en su escrito que, al haber incorporado esos dos informes para no causar indefensión a las partes, tal y como expuso De la Mata en la providencia, ha quedado "reabierta la fase de instrucción de facto", puesto que otra interpretación "cercenaría el derecho de defensa al incorporar, conclusa la instrucción, informes de la UCO atinentes a la denominada contabilidad B que no podrían ser debidamente examinados y valorados por las defensas en la fase que le corresponde, que no es otra que la fase de instrucción".

Por ello, solicita al magistrado de la Audiencia Nacional que confiera un plazo suficiente a las partes para hacer alegaciones a estos informes, además de solicitar la declaración de Torrijos, señalando, a la mayor brevedad, día y hora para la comparecencia, de acuerdo con el artículo 400 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable también a los investigados y que establece que "el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviera relación".

A finales de julio pasado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Sevilla, José de la Mata, finalizó la instrucción de la denominada operación Madeja y dictó cinco autos de procesamiento, uno por cada una de las distintas piezas separadas en las que se dividió la macrocausa investigada en su día por la juez Mercedes Alaya y en una de las cuales Torrijos ha sido nuevamente procesado.

El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU ha sido procesado, en concreto, en la pieza denominada "delegaciones territoriales y administraciones locales III (Ayuntamiento de Sevilla)", en la que hay 17 investigados por haber recibido presuntamente regalos y mordidas a cambio de favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, que, según De la Mata, había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

En el auto, que tiene una extensión de 104 folios, el instructor sostiene que tanto IU como el PSOE se financiaron con las mordidas de Fitonovo. El juez ha procesado a cuatro ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla por este caso, dado que a Torrijos lo acompañan el también ex portavoz de IU y ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García; el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el ex edil del PP y ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento Joaquín Peña. La lista se completa con funcionarios municipales y con el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, quienes también habrían recibido supuestamente dádivas y regalos para favorecer a Fitonovo.

A los cuatro ex ediles, el juez les atribuye sendos delitos de prevaricación y cohecho, aunque a Manuel Gómez Lobo y a Peña les imputa además un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias. A Gómez Lobo y a Castaño, por último, les atribuye otro delito de falsedad. El ex concejal Gómez Lobo es el único al que el juez le achaca los cinco delitos que ha investigado en esta causa.

Sobre la presunta financiación de IU, De la Mata subraya que Fitonovo pagó 155.000 euros a Izquierda Unida, mediante dos pagos, uno de 70.000 euros que se entregó el 30 de marzo de 2010 "en una caja de zapatos" al miembro de IU y también imputado Antonio Miguel Ruiz Carmona, y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011.

Esos 155.000 euros fueron abonados por el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró "para la campaña electoral" tras la conclusión de las obras de instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol de Sevilla, precisa el auto.