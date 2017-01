Torrijos defendió el concurso para evitar un "pelotazo urbanístico" con la venta de los suelos

El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha asegurado este jueves que defendió el concurso público para la enajenación de los suelos de Mercasevilla porque quería evitar un “pelotazo urbanístico”, para no favorecer la especulación inmobiliaria porque el PGOU recogía un 40% de Vivienda de Protección Oficial y la adjudicación directa podría suponer un incremento de hasta el 60% en el precio de las mismas.

En su declaración en el juicio que se sigue por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos, en el que Torrijos se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por un delito de fraude y exacciones ilegales, el ex portavoz municipal de IU ha dicho votó a favor del concurso y “lo volvería a hacer”, y ha considerado “falso de toda falsedad” que en los autos aparezca que él defendió la adjudicación directa.

Torrijos, que ha calificado de “proceloso y dilatado” el proceso judicial seguido en esta causa, ha señalado que el secretario del Ayuntamiento informó de que tanto la subasta como el concurso eran legales, pero su opinión “por su trayectoria político-social” era que una empresa pública como Mercasevilla debería establecer una “garantía de no favorecer la especulación inmobiliaria” y evitar los “pelotazos urbanísticos”.

El fiscal ha preguntado a Torrijos sobre el problema que existía con la empresa Larena 98, propietaria de un derecho de superficie y que había presentado una demanda contra Mercasevilla, y sobre los intereses que pudieron llevar a una empresa como Sanma a subrogarse ese derecho de superficie, solucionando el problema. “Los designios de los empresarios son para mí inescrutables por mi formación ideológica; supongo que por intereses empresariales, no son ONG”, ha ironizado.

Torrijos, que ocupó en Mercasevilla el cargo de vicepresidente segundo, se ha definido como el “socio incómodo, al que dejaban de lado” en la empresa, y ha asegurado que después de pronunciarse a favor del concurso su intervención “desaparece” por completo en el proceso de enajenación de los suelos y en la elaboración del pliego de condiciones.

El ex concejal ha criticado otro de lo que ha llamado “fantasmas del procedimiento”, al rechazar que planteara que se introdujeran “cláusulas sociales” en el pliego del concurso, lo que no implica que no estuviera de acuerdo con las mismas, ha dicho.