Toscano confía en que Bueno logre los avales para aspirar a la secretaría

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, confía en que la pedrista Eva Patricia Bueno, secretaria de la Agrupación Socialista de Miraflores y ex concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, logre el 20% de avales necesarios para aspirar a la Secretaría General del PSOE de Sevilla, pese a necesitar una cifra superior a la que Pedro Sánchez logró en esta provincia en las pasadas primarias a la Secretaría General del PSOE.

En declaraciones a Europa Press, Toscano precisó que Sánchez logró 1.800 avales en la provincia y que Bueno necesita reunir unos 2.100. "Es difícil pero vamos a trabajarlo", señaló el socialista, que criticó que el PSOE-A no haya optado por la fórmula aprobada en el Congreso Federal que reduce el número de avales necesarios al 3%. "Saben que el 20% es un tapón para los candidatos que no son del aparato y se han negado a cambiarlo en este congreso aunque tenían la posibilidad de hacerlo".

No obstante, el alcalde de Dos Hermanas, que fue uno de los mayores apoyos de Sánchez en Andalucía durante las primarias, se mostró confiado en el potencial de Bueno, "una persona de la calle que compatibilizó sus estudios universitarios con el trabajo, no como Verónica Pérez que dejó los estudios y se montó a los 18 años en un coche oficial del que todavía no se ha bajado".