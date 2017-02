Eduardo Álvarez tiene 51 años y hace casi tres que se emancipó. De lunes a viernes vive en Pino Montano con Guillermo Ramírez, un joven de 25 años, y los fines de semana con su madre, días que su compañero aprovecha para limpiar. "Yo le digo que las pelusas son las que mandan en la casa pero no me hace caso, a él le gusta limpiar", comenta en el bar en el que trabaja cada mañana, El Jinete, en Sevilla Este.

Ambos forman parte de la Plataforma Aspiro, un programa puesto en marcha por Autismo Sevilla de apoyo para personas con Asperger y TEA de Alto Funcionamiento que incluye servicios relacionados con la intervención, el ocio, la emancipación, formación y el empleo. La asociación presentó ayer la iniciativa en el bar El Jinete, una de las empresas colaboradoras en el proyecto, coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial del Asperger.

El Jinete abrió sus puertas en 1998 y desde 2000, año en el que Autismo Sevilla ubicó su sede cerca de este bar, el local colabora con la asociación. "Primero venían los monitores y profesores a desayunar. Luego vinieron los usuarios de la asociación. Más tarde, algunos de ellos realizaron prácticas de empleo aquí y ahora hay uno de ellos contratado", explica Iván García, propietario del establecimiento. "Animo a los empresarios a que trabajen con personas con este tipo de trastornos. Creo que los empresarios y la sociedad en general deberían estar más concienciados".

Eduardo Álvarez lleva trabajando de camarero desde el 10 de enero. "Sirvo las mesas, las limpios, hago los zumos. Hago todo lo que haga falta", comenta. "Llevo 10 años en la hostelería. He trabajado en el Vips, en el restaurante Abades Triana y en el comedor de Autismo Sevilla", señala el camarero. "Muchos piensan que no me hace falta trabajar, pero ¿qué voy a hacer todo el día en casa? ¿Mirar el techo? Trabajar es ser útil".

José Manuel Silva es otro de los integrantes del programa de empleo. A sus 21 años, trabaja los viernes y sábado en el Carrefour Macarena en la sección de videojuegos, y a partir de marzo realizará prácticas en Fnac.

"Un monitor de la asociación los acompaña a las prácticas o al trabajo los primeros días y durante el tiempo que necesiten hasta que consiguen adaptarse", explica el psicólogo Luis Arenas, responsable de la plataforma Aspiro. "Ellos necesitan unas pautas, una planificación, un orden que seguir. Cuando lo tienen, son personas muy eficientes", señala Arenas. "Los empresarios y el resto de trabajadores no deben verlos como una carga".

Silva vive con sus padres y su hermana aunque asegura que le gustaría independizarse pronto y participar en el programa de pisos tutelados de Autismo Sevilla para personas con Asperger.