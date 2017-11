Tráfico instala en Sevilla 20 cámaras para controlar el uso del cinturón

Las cámaras están funcionando ya con normalidad, pero de momento el sistema se encuentra en un periodo de pruebas en el que las sanciones no son todavía efetivas. En este plazo, la DGT ha enviado ya cartas a 150 conductores sevillanos en los que se les informa de la sanción y de que, de repetir la infracción en los próximos meses y ser cazado por alguna de las cámaras conduciendo sin cinturón o llevando un bebé en brazos, será castigado, ya sí, con una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir.

Una de las carreteras más peligrosas de España, la N-IV, que se ha cobrado más de cien vidas en los últimos quince años, también cuenta con dos cámaras de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. En esta ocasión están ubicadas en dos puntos distintos, si bien ambos están muy cerca de Sevilla y no en las zonas en las que más accidentes se han registrado, que corresponden a los términos municipales de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan. Tráfico ha optado por colocar las cámaras muy cerca de la entrada en Sevilla por Bellavista y la otra en el sentido Cádiz en el tramo entre Dos Hermanas y Los Palacios. En la autopista de peaje a Cádiz, la AP-4, las dos cámaras que se han colocado están mucho más lejos de la capital, casi en el límite de la provincia, muy cerca ya de El Cuervo.

El verano terminó con 224 muertos en toda España, una de las cifras de mortalidad más bajas de los últimos años, sólo superada por los 220 del año 2014. En el conjunto del territorio nacional hubo 31 fallecidos menos, pero en Andalucía las cifras no fueron tan positivas, ya que se cerró la campaña veraniega con tres víctimas mortales más que en el periodo estival de 2016. La provincia de Sevilla estuvo más en la tendencia nacional que en la andaluza, con cuatro muertos menos. La DGT contabiliza los fallecidos que se producen en los accidentes y en las 24 horas posteriores, no a las personas que resulten heridas y terminen muriendo días después por la gravedad de sus lesiones.

En lo que va de 2017 las estadísticas siguen una línea parecida a las del año pasado, quizás con una tendencia a una suave bajada. Según los datos actualizados hasta el 31 de octubre de 2017, en Sevilla fueron sancionadas en los primeros diez meses del año 3.691 personas por no llevar el cinturón o las sillas del bebé. El número de denuncias ascendió a 3.792 (esta vez han sido menos los conductores reincidentes, en torno a un centenar) y la cantidad de puntos detraídos fue de 11.376. La decisión de instalar las cámaras específicas para detectar estas infracciones responden a una medida urgente del Gobierno para favorecer la seguridad en las carreteras de toda España, después de un verano en el que las campañas de la DGT se centraron en otros aspectos, como la vigilancia de las condiciones del vehículo, el consumo de alcohol y drogas al volante o los excesos de velocidad.

La DGT inició hace unas semanas una campaña en todo el territorio nacional para sancionar el no uso de estos sistemas de seguridad, ya que se ha detectado que es una de las infracciones más frecuentes que cometen los conductores. En la provincia de Sevilla, en concreto, el año pasado fueron sancionadas 4.920 personas por conducir sin el cinturón puesto o llevar a los niños en el coche sin los sistemas homologados de retención.

La DGT está enviando cartas informativas a los infractores

Las cartas que la DGT está enviando a los conductores infractores se componen de dos páginas. En una primera hay un texto firmado por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que informa al conductor que ha sido detectado en una determinada fecha y hora conduciendo sin el cinturón de seguridad obligatorio. Serrano recuerda en la misiva que "cada año fallecen unas 180 personas en nuestras ciudades y carreteras por no hacer uso de los dispositivos de seguridad" y que para la DGT es un "objetivo prioritario que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente abrochado el cinturón de seguridad o el sistema de retención correspondiente". Por ello, explica que se han colocado varias cámaas en las carreteras para detectar si los conductores no hacen uso de estos elementos de protección "que tantas vidas ayudan a salvar". El texto aporta un enlace en el que puede conocerse la ubicación exacta de las cámaras. La segunda página es una fotografía tomada por estos equipos del vehículo circulando en la que se aprecia perfectamente que el conductor no lleva colocado el cinturón de seguridad.