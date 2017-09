Tussam reactiva la línea entre Blas Infante y la Isla de la Cartuja

La sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, reactiva hoy lunes su línea exprés entre la estación de metro de Blas Infante y el parque tecnológico de la Cartuja, según una circular de la empresa recogida por Europa Press. Esta ruta ha estado suspendida durante los meses de julio y agosto, por los periodos vacacionales de trabajadores y estudiantes.

Esta línea, cuya creación estaba programada dentro de las medidas para mejorar la movilidad en la Cartuja, comenzó a funcionar de modo "experimental" el pasado 19 de septiembre de 2016, con cuatro autobuses articulados que suponían una "oferta diaria" de 9.000 plazas, 4.500 de ida y otras 4.500 de vuelta.

La ruta, que conecta las paradas de Blas Infante y Puerta Triana en pocos minutos, incluye escalas en Inca Garcilaso, Américo Vespucio, la Escuela de Ingenieros y el Camino de los Descubrimientos.

No obstante, en noviembre de 2016, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, manifestaba ya que la nueva ruta no estaba cosechando la respuesta esperada entre las no pocas personas que acuden a trabajar al parque científico y tecnológico de la Cartuja, demandando mejoras sobre todo en materia de horarios.

Dado el caso, a finales del pasado mes de diciembre de 2016, Tussam anunciaba la interrupción del funcionamiento de esta línea, al objeto de acometer ajustes en la misma y reanudar el servicio el pasado 9 de enero, con un nuevo horario ampliado en la franja de tarde, "para así relanzar la línea e incrementar los clientes".

Y así fue, aunque entre las modificaciones acometidas por Tussam en esta línea figuró también la sustitución de sus cuatro autobuses articulados, por vehículos estándar de 12 metros. En cualquier caso, después de que la línea no haya funcionado durante los meses de julio y agosto, en el marco de las vacaciones estivales, vuelve a funcionar a partir de este lunes 4 de septiembre, con su horario habitual.

Según los datos analizados por Tussam, el horario de funcionamiento de la mañana y mediodía quedó reajustado a partir de enenero: de 07:00 a 10:00 y de 13:30 a 15:30, mientras que, como novedad, se prestó servicio a partir de entonces de 19:00 a 21:00.

Esta modificación se llevó efecto tras la realización de una encuesta de satisfacción entre los usuarios, quienes valoraron globalmente el servicio con 8 puntos, destacando también la limpieza (8,7), el recorrido y el emplazamiento de las paradas (8,6 puntos) y la duración del viaje (8,4).

Precisamente, ha sido el horario el que obtuvo menor puntuación (5,6). El 70% de los encuestados sugirió su ampliación, de ahí las modificaciones que se realizarán a principios de año.

En cuanto a la caracterización de los clientes y su movilidad, gracias a la encuesta se supo que el 55% no dispone de coche propio, mientras que los restantes sí. El 60% de los viajes se realizan por motivos de estudios, el 35% por trabajo y el 4% por cuestiones relacionadas con la salud.

El 35% de los usuarios tienen su domicilio en Sevilla capital, mientras que el 32% vive en Mairena del Aljarafe, un 9% en Montequinto, un 8% en San Juan y el resto (16%) en otros municipios del Aljarafe.

En lo que respecta a los títulos de viaje, el más utilizado es la tarjeta del Consorcio con el 76,5%, seguido por el bonobús sin transbordo con el 10,5%, la tarjeta universitaria con el 4% y el univiaje con el 4,5%.