Urbanismo adeuda 250.000 euros al Puerto por una expropiación

El Puerto de Sevilla está empezando a impacientarse por el impago de 250.000 euros que le adeuda la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y por otros 46.000 euros que le debe el Consorcio de la Zona Franca, organismo que preside el Ayuntamiento, en concepto de la última factura del vallado que se colocó para cerrar el recinto fiscal en los suelos portuarios de Torrecuéllar.

Las deudas no son nuevas. Corresponden al año 2016 y el Puerto de Sevilla está dispuesto incluso a denunciar a ambos organismos en los tribunales de lo contencioso-administrativo en el caso de que no abonen lo que le deben antes del mes de marzo. Según ha podido saber este periódico, la situación es tal que el Puerto está decidido a iniciar estos procedimientos judiciales si la Gerencia de Urbanismo y el Consorcio de la Zona Franca no pagan antes del próximo consejo de administración de la Autoridad Portuaria sevillana fijado para el 8 de marzo.

La deuda más abultada es la de la Gerencia de Urbanismo y corresponde a parte del justiprecio por un expediente de expropiación forzosa de suelos de la Feria de Abril (Plan especial de reforma interior PERI-TR-6), concretamente la parcela situada entre la avenida Juan Pablo II y las instalaciones de Defensa, según los planos del Ayuntamiento. Según el Puerto, esta deuda se mantiene desde julio de 2016 y lamenta que no se ha solucionado a pesar de las numerosas gestiones realizadas y a pesar del tiempo que ha transcurrido.

En lo que respecta a la deuda por el vallado de la Zona Franca, la deuda se mantiene desde diciembre de 2016 y el Consorcio asegura a su vez que es el Ayuntamiento de Sevilla, que preside el Consorcio, el que no ha pagado esa cantidad de 46.000 euros y que por esa razón la deuda sigue pendiente.

Oficialmente, el Puerto de Sevilla prefiere minimizar la importancia de esta deuda y, en este contexto, asegura que este tipo de situaciones son frecuentes y están "dentro de las relaciones entre administraciones". Y añade que "las relaciones con el Ayuntamiento y el Consorcio de la Zona Franca son positivas y que existe una voluntad de colaboración conjunta en diferentes ámbitos para impulsar el espacio portuario".

El pago de la deuda es importante para el Puerto de Sevilla, la ya que la deuda de la esclusa le obliga a pagar anualmente unos ocho millones de euros. Con todo, cerró con beneficios de 2,9 millones de euros el pasado año 2017 pese al descenso que sufrió en el tráfico de las mercancías que mueve en tren y en contenedores.