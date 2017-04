Urbanismo inicia el trámite para la peatonalización de la calle Betis

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para peatonalizar la calle Betis tras lograr el apoyo unánime a esta medida por parte de todos los partidos políticos municipales, comerciantes, hosteleros y asociaciones del barrio, entre ellas Triana te quiere, la plataforma que promueve la peatonalización. Según anunció ayer a la prensa la delegada del distrito Triana, Carmen Castreño, "todo el mundo está de acuerdo en recuperar esta vía para los ciudadanos".

La delegada de Triana aseguró que el pasado lunes se constituyó la comisión para el estudio de la peatonalización de la calle Betis, tras debatir el asunto en la junta municipal del distrito de Triana, y que a la comisión asistieron una representación de la mayoría de los miembros de la junta de distrito. En la reunión se abordó cómo hacer el cambio en la movilidad de Triana, que es el "nudo gordiano" de este proyecto.

La peatonalización se aplicará cuando esté listo un estudio de Movilidad sobre los desvíos alternativos por los que se encauzará el tráfico de Betis. Los técnicos van a estudiar si se puede desviar el tráfico por Los Remedios para que el acceso a Triana se haga como funcionó en su día: puente de San Telmo-Plaza de Cuba-Pagés del Corro.

La delegada del distrito dijo que no quiere que Pureza sea la calle más afectada ni que asuma todo el tráfico de Betis, y así lo han pedido los vecinos de esta zona. Los residentes de Pureza no estuvieron en la comisión pero sí estaban representados por las entidades del barrio. Respecto a la actual situación de esta vía que acoge la parroquia de los marineros donde sale la Esperanza de Triana, la delegada quiere despejar la saturación de aparcamientos en superficie que ahora padece. "Con prudencia, sin prisa y sin pausa hacer las cosas", declaró ayer Castreño, que espera que el estudio de movilidad sobre los desvíos alternativos a Betis esté listo en pocos meses.

Para entonces, la alcaldesa de Triana garantizó que se consultará con los vecinos de Pureza (y del resto de zonas) su opinión sobre las opciones de tráfico más viables que plantee el estudio de movilidad.

Castreño reconoció que en la actualidad la entrada y salida de Triana es "complicada" y que los vecinos de la calle Pureza han pedido que no les toque a ellos todo el tráfico que se desvíe de Betis. "Se estudiará si hay otra alternativa para que no pase tráfico necesariamente por Pureza", recalcó la delegada. La calle Castilla ahora es una vía de salida del tráfico del barrio y no parece que vaya a cambiar.

Cerrarla los domingos

Mientras llega ese estudio de movilidad, después de Feria el Ayuntamiento se plantea cerrar al tráfico los domingos la calle Betis y llenarla de actividades culturales y de ocio, como se hizo con gran éxito de público el pasado 2 de abril.

Desde la Plataforma Triana te quiere, su portavoz Ana Roncero, procedente del sector de la gestión cultural, elogió la buena experiencia que vivó el barrio con el cierre de Betis el domingo 2 de abril y recalcó que los ciudadanos de Triana vienen pidiendo desde hace tiempo que la calle se recupere para el barrio. Santiago Copado, arquitecto y urbanista, miembro también de Triana te quiere, explicó que la calle Betis es ahora un tapón, que su peatonalización permitiría conectarla con Asunción (también peatonal en su primer tramo) y que ahora es muy oportuno que se haga este cambio. Jesús Campos, también arquitecto y urbanista y miembro de Triana te quiere, añadió que tras estudiar la ciudad llegaron a la conclusión de que "la primera actuación necesaria y más importante es la calle Betis".

El delegado de Hábitat Urbano y portavoz del gobierno municipal, Antonio Muñoz, acudió a la rueda de prensa para destacar lo que disfrutaron los sevillanos con el cierre al tráfico la calle Betis -el primer domingo de este mes- y el eje Encarnación-Duque -el pasado fin de semana- para llenarlas de actividades culturales y se mostró convencido de que "las cosas se pueden hacer de otra manera" como hacen grandes capitales mundiales. Muñoz aclaró que la revitalización de Triana cuenta con más de 80.000 euros en los presupuestos de este año y se definirá con los vecinos qué actuaciones se priorizan.

Hasta 2013 la calle Betis estaba prácticamente peatonalizada porque entraban sólo residentes y usuarios de garajes y se habían ensanchado las aceras. Pero en el mandato de Zoido se abrió a la circulación, como está ahora.