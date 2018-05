Urbanismo gasta medio millón al año en sentencias por desperfectos en las calles

A las caracolas de la Gerencia de Urbanismo enclavadas en la Isla de la Cartuja llegan a la semana numerosas reclamaciones de ciudadanos que solicitan una indemnización tras sufrir una lesión como consecuencia del anormal funcionamiento de los servicios públicos siempre que el daño sea efectivo, evaluable económicamente, e individualizado en relación con una persona o grupo de personas. No todos los expedientes son estimados por los técnicos municipales.

En un informe elaborado por el servicio de personal y régimen interior sobre las responsabilidades patrimoniales del año pasado en la ciudad, aparece que el porcentaje de desestimadas en su totalidad son de un 60%, correspondiendo a un 30% las reclamaciones parcialmente estimadas. Únicamente un 8,5% son las que se estiman en su integridad. De las arcas municipales salieron 448.987 euros para abonar esas sentencias favorables a los intereses de las víctimas que sufrieron algún tipo de lesión en algunas de las vías que conforman el callejero de Sevilla. Fueron estimados 16 expedientes frente a los 41 estimados parcialmente y los 77 desestimados, cuyo importe alcanzó los 4,7 millones.

Entre las principales causas de las desestimaciones que realizan los funcionarios de la Gerencia destaca la ausencia de pruebas de que el daño se ha producido por el defectuoso estado de conservación del pavimento o el funcionamiento del servicio público competencia de Urbanismo (relación de causalidad). Además, son causas de desestimación la inobservancia del reclamante de las normas de circulación (en los daños con vehículo, la velocidad inadecuada, o la falta diligente en la conducción y caminando), el transitar por zonas no aptas para circulación del peatón, o no circular diligentemente. Ejemplos son la distracción con el móvil y usar un calzado inadecuado.

La evolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial entre 1990 y 2017 ha sido desigual. En plena crisis económica vivieron su apogeo. 656 fueron presentados en 2008; 636 en 2009; 741 en 2010; 666 en 2011, y 601 en 2012. Desde ese año el número no ha sobrepasado el guarismo de los 600, y en el último año se quedó en 312. Este descenso que se aprecia desde septiembre de 2016 viene motivado fundamentalmente por dos circunstancias.

La primera es la depuración del contenido de los escritos de las reclamaciones que, con carácter previo a su instrucción, se viene realizando desde esa fecha. Ese análisis viene referido a la titularidad de los bienes y servicios públicos causantes del daño susceptible de indemnización, descartándose en esta fase previa los que pertenecen a empresas municipales como Emasesa o Lipasam; distintas áreas del Ayuntamiento (la de Movilidad es un ejemplo); y servicios municipales de la propia delegación de Hábitat Úrbano como el servicio de Parques y Jardines. También se excluyen los expedientes que se refieren a las entidades colaboradoras del Ayuntamiento y aquéllos que son de titularidad privada (empresas de electricidad, gas y telecomunicaciones). Los técnicos desechan los que corresponden a una titularidad pública no municipal como una administración autonómica, Autoridad Portuaria o Patrimonio del Estado. Ahora sólo se instruyen los que se refieren a reclamaciones patrimoniales por daños que supuestamente se producen en los espacios y viarios de la ciudad de titularidad pública municipal.

La segunda particularidad del descenso del volumen de expedientes se debe a que su instrucción se viene realizando bajo la premisa de la exigencia de un exhaustivo y escrupuloso control del cumplimiento por parte del reclamante de la documentación requerida, así como de la representación en caso de actuar en nombre de otra persona, todo ello de conformidad con lo exigido por la normativa de procedimiento administrativo.

Avenida de la Constitución: 6.000€Caída de un peatón por el mal estado de las losasLa Gerencia de Urbanismo abonó 6.058 euros por la caída de una mujer en la Avenida de la Constitución debido al mal estado de las losas del acerado. Los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2012. M. E. G. L. caminaba de noche junto a su hijo por la céntrica Avenida cuando "tropezó con losas del acerado que se encontraban sueltas, rotas, hundidas y desniveladas del suelo" a la altura de la antigua Confitería Filella. El testimonio de los agentes señalaba que "en el lugar de la caída hay unos dos metros cuadrados de losas que están sueltas y en mal estado, presentando la zona escalones de unos dos centímetros que provocan el tropiezo de los viandantes".

Avenida de San Jerónimo: 6.500€Una grieta en la calzada causó la caída de un motoristaUn motorista ha recibido una indemnización de 6.500 euros de las arcas municipales al caerse en la avenida de San Jerónimo a la altura de la glorieta de los Ferroviarios debido a una grieta en la calzada. Los hechos se remontan al 1 de julio de 2014, día en que J. A. E. R. sufrió un accidente de motocicleta cuando, al circular tras un turismo y proceder a su adelantamiento por el carril de la izquierda, se incorporó nuevamente al de la derecha, desestabilizándose al rodar sobre una grieta, lo que provocó que la motocicleta volcara sobre el lateral izquierdo. El atestado de la Policía Local hizo referencia a dos causas concurrentes en la producción del siniestro.

Calle Jade (Sevilla Este): 12.000€Una mujer tropezó junto a Fibes debido a un boquete en el aceradoUna mujer espera recibir una indemnización de 12.000 euros al caerse cuando caminaba junto al Palacio de Exposiciones y Congresos debido a un boquete en el acerado. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estimó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por el mal estado de la vía pública. Ahora bien, la compensación se redujo a la mitad atendiendo al deber de diligencia de la víctima, ya que pudo percatarse de esa deficiencia. La Gerencia de Urbanismo aún debe valorar los días impeditivos antes de aceptar la propuesta de indemnización del Consultivo.Monte Carmelo: 8.000€Un peatón cayó al suelo tras meter el pie en un agujero del pavimentoUna mujer recibirá una indemnización de 8.000 euros tras caerse cuando caminaba por la calle Monte Carmelo debido a un boquete en la calzada. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estimó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por el mal estado de la vía pública. Ahora bien, la compensación se redujo a la mitad atendiendo al deber de diligencia de la víctima, ya que pudo percatarse de esa deficiencia. Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2009, día en que M. T. O. T. salió de su lugar de trabajo a las nueve de la noche en compañía de otras dos personas y caminaba por la acera.San Jacinto: 2.500€Una baldosa ligeramente alzada provocó una caída en San JacintoUna mujer recibirá una indemnización de 2.425 euros de las arcas municipales al caerse a la altura de la Iglesia de San Jacinto debido a una loseta levantada. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estimó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla a causa de que la baldosa se encontraba ligeramente alzada al haberse despegado de la argamasa sobre la que se asienta. La compensación quedó reducida a la mitad al entender que pudo sortear sin gran esfuerzo la loseta defectuosa. El accidente se remonta al 3 de marzo de 2013, día en que M. D. P. C. sufrió la caída al caminar por esa calle del barrio de Triana.

Paseo de Colón: 7.500€Una motorista al suelo por el mal estado del Paseo de ColónUna motorista recibirá una indemnización de 7.500 euros tras caerse cuando circulaba por el Paseo de Colón debido al mal estado de la calzada. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estimó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla a causa de la existencia de desperfectos en el asfalto a la altura con el Puente de San Telmo. Ahora bien, la compensación quedó reducida a la mitad de la cantidad reclamada por la motorista (14.903 euros), al entender "que denota una conducción falta de la debida precaución". El accidente se remonta al 18 de abril de 2013.