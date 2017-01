Varias defensas piden la nulidad de las actuaciones por la investigación de la UCO

Varios abogados defensores de los acusados en el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla han pedido a la juez que declare la nulidad de las actuaciones en relación con una parte de la investigación que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la información recibida del que fuera director de Mercasevilla Manuel Blanco Montenegro.

El abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general Fernando Mellet, uno de los principales acusados, ha pedido la nulidad porque entiende que se vulneró el derecho de defensa, por cuanto el director de la lonja Manuel Blanco Montenegro se fue a la UCO a Madrid para entregar una documentación que, sin embargo, no pudo ser objeto de contradicción por parte de las defensas de los imputados.

La defensa de la empresa Sando ha hecho hincapié en este asunto al afirmar que se les impidió la “contradicción”. El letrado de la empresa ha explicado que el director general de Mercasevilla en 2012 “sorprendentemente”, tres años después de iniciada la instrucción, se traslada a la UCO, junto a “una letrada que acompañaba al letrado del PP” y presenta 2.000 folios a la Guardia Civil, en su mayoría correos electrónicos de Sando o Sanma a Mercasevilla y que en los servidores de Sando “no existen”, y que contienen “notas manuscritas” cuya autoría no se ha investigado, por lo que “cabe dudar muy mucho de su veracidad”, ha señalado el letrado, que también cuestiona la cadena de custodia de esos documentos. “Todo ello permite dudar de la autenticidad” de los documentos aportados, porque no se ha permitido a las defensas ejercer la contradicción y han sido traídos al procedimiento de forma sorpresiva, porque nada más incorporarlos en un “aquí te pillo y aquí te mato” se dictó el auto de procedimiento abreviado y no se pudieron solicitar más diligencias.

Por todo ello, la defensa reclama la exclusión del sumario de esos documentos, que acota entre los folios 9.985 y 11.763 de la causa.