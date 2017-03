Veladores cero en la Campana

Confirmada la mano dura contra el exceso de veladores en las zonas más turísticas de la ciudad. Después de la Semana Santa no se verán ni mesas ni sillas en la Plaza de la Campana y se reducirán en un 60% en la Avenida de la Constitución y en un 80% en la calle San Fernando. Ésta es la primera medida del equipo de Juan Espadas frente a la proliferación de terrazas en el centro histórico. Supone recuperar más de 600 metros cuadrados para los peatones.

La nueva reordenación se aprueba tras estimar la Gerencia de Urbanismo 5 de las 25 alegaciones presentadas por los negocios afectados. El objetivo en estos tres enclaves es incrementar la superficie de tránsito peatonal y para usos de interés general en la Avenida y San Fernando a través de una reducción del uso de los veladores. En el caso de la Campana se busca lograr la recuperación total del espacio para los sevillanos y foráneos. "No se trata de ninguna decisión contra la hostelería o contra los veladores, sino de una medida necesaria para devolver un cierto orden al centro de la ciudad", explicó el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz. Entre estas tres zonas suman en la actualidad casi mil metros cuadrados para su uso como terrazas de veladores. Hay autorización para 300 mesas y unas mil sillas.

En la Campana no quedarán ni mesas ni sillas. La superficie autorizada en estos momentos para la instalación de veladores asciende a 156 metros cuadrados, de los cuales 123 se corresponden con licencias concedidas en el mandato de Juan Ignacio Zoido. Urbanismo defiende que este crecimiento "desordenado" es el que obliga una actuación dado el papel crucial como nodo de comunicación que ejerce este enclave y que está así recogido en el Plan General. "Se trata de una medida en defensa del interés general y para recuperar esta zona central para el peatón", remarcó Muñoz. De la Campana desaparecerán 42 mesas y 158 sillas que se montan a diario. Burger King dispone de una licencia para abarcar una superficie de 47,51 metros cuadrados, con diez mesas, 40 sillas y dos sombrillas con seis separadores. McDonald's dispone de una licencia para abarcar una superficie de 34,57 metros cuadrados, con ocho mesas y 32 sillas. Cuenta con un expediente abierto de disciplina tras un acuerdo de la comisión ejecutiva de la Gerencia, que ordenó la retirada de los veladores que excedían de los autorizados. La confitería La Campana dispone de un permiso para abarcar una superficie de 33,95 metros cuadrados para once mesas y 44 sillas. A estos tres establecimientos hay que sumar los que utiliza la cafetería Starbucks, la cervecería 100 Montaditos, la hamburguesería TGB (The Good Burger) y la yogurtería Smooy.

En la Avenida de la Constitución se reducirá un 60% de las licencias de veladores, así como una restricción del uso de elementos auxiliares. En este espacio se va a exigir también la presencia de separadores para el acotamiento y distinción de las terrazas siguiendo un modelo dado desde el propio Ayuntamiento. Sólo en la Avenida hay licencia para instalar un centenar de mesas y más de 350 sillas, aunque es evidente que en algunas horas del día y en determinadas fechas festivas la ocupación de la vía pública puede ser bastante mayor. Las terrazas cuentan también con sombrillas y numerosos elementos adicionales, como pizarras, separadores y otros reclamos publicitarios que distorsionan notablemente el paisaje del centro, amén de dificultar la circulación en vías que cuentan con el paso del tranvía, carriles bici y espacios peatonales. Los trece locales de restauración de la Avenida cuentan con algún tipo de infracción.

Para la calle San Fernando se propone una reducción del 80% de las mesas y sillas. En la adopción de estas decisiones, la Gerencia argumenta la necesidad de una utilización racional de estos espacios, de manera que prime el uso común general por parte de todos los ciudadanos frente a los usos privativos y con la máxima del respeto a la existencia de un itinerario peatonal accesible y a la preservación de la accesibilidad universal, incluso a las propias terrazas, que en muchos casos no cumplen con las condiciones exigibles. "Buscamos de esta forma garantizar la accesibilidad, la movilidad peatonal, la seguridad de los usuarios, la compatibilidad del uso del espacio público por parte de bicis y del transporte público y la protección del entorno", añadió el delegado.

De los 27 negocios ubicados en la Avenida y San Fernando seguirán con veladores 26. Los técnicos señalan que el establecimiento que no podrá continuar con la ocupación de la vía pública se debe a que es inviable a efectos de movilidad, accesibilidad y seguridad en este ámbito. Los hosteleros con negocios en estos viarios podrán redistribuir sus terrazas de acuerdo con la nueva ordenación aprobada. La Gerencia comunicará ahora individualmente a cada uno de los establecimientos afectados la resolución y establecerá un periodo de tiempo para considerar las propuestas de redistribución que puedan realizarse particularmente en el caso de los dos viarios.

La reordenación del espacio público llegará a otras zonas de la ciudad: la Alameda de Hércules, la Plaza de San Francisco, el barrio de Santa Cruz o las calles Mateos Gago y Betis ganarán espacio para el peatón. Paralelamente, se redactará una ordenanza de paisaje urbano con el objetivo de "acabar con el desorden existente en muchos puntos" por la proliferación de elementos fundamentalmente publicitarios.