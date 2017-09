"Vemos complicado que el Consejo pueda razonar una respuesta negativa a nuestra propuesta". Esta frase del hermano mayor de la Bofetá, Manuel Casal, resume cuál es el sentir de las hermandes del Martes Santo. Las ocho cofradías de la jornada son una a la hora de defender una propuesta para reformar el día que llevan más de un año trabajando y que empezó a tomar una forma definitiva tras la Semana Santa. Invertir la carrera oficial es la solución que más beneficios genera para todos, defienden. Resuelve el problema de seguridad existente ahora en la Alfalfa, alterna y separa la llegada y salida de las cofradías a la carrera oficial, consigue que se repartan minutos para una de las jornadas que más ha crecido y permite que las hermandades logren regresar en sus templos a una hora más prudente.

Casal califica como "falacia" que el Martes Santo esté cambiando drásticamente la carrera oficial: "Se mantiene la misma configuración y no se utiliza ningún recurso adicional, ni material, ni humano, ni económico. La única diferencia es que los abonados mirarán hacia el lado contrario durante una jornada". Tras seis años de estudios y análisis, asegura que invertir el recorrido oficial genera incuestionables beneficios para todos. El primero: ganar en seguridad. "Resolvemos el problema principal que es cambiar el eje Francos-Alfalfa, por donde pasan y se cruzan cinco cofradías, por el de Laraña-Encarnación- Imagen y el previo de Duque-O'Donnell. Esto posibilita la separación de las hermandades. Otras propuestas sólo suavizaban los problemas, pero mantenían saturada la Alfalfa".

El inicio en la Catedral -el Cerro llegaría a las 16:20- posibilitaría que las hermandades se distancien unas de otras, al llegar alternativamente de la zona de Francos y de la Plaza del Triunfo. El adelanto de la jornada, sin cambiar al Cerro de puesto, algo que era vital, permite que se repartan 35 minutos: el Cerro y San Benito ganarían nueve; la Bofetá, cinco; San Esteban, los Estudiantes y Santa Cruz, cuatro; y tres la Candelaria. Los Javieres reajustaría levemente su tiempo de paso. La remodelación, además de ganar en seguridad, haría que todas las hermandades puedan discurrir de manera más digna y sin agobios para los nazarenos. "En el caso de la Bofetá nos libraríamos de los tradicionales retrasos y parones. La salida a las 18:35 beneficiaría a los numerosos nazarenos de corta edad que llevamos y, sobre todo, podremos regresar dignamente y entrar en torno a las 02:15 o 02:30", señala Casal.

El hermano mayor afirma que la propuesta ha recibido críticas constructivas y otras que sólo han buscado faltar al respeto y mentir: "Estas últimas no merecen ni las palabras que les estoy dedicando y sólo reflejan la bajeza profesional y humana de los que las han escrito o pronunciado". También responde a los que dicen que una vez visitada la Catedral ya no tiene sentido hacer la carrera oficial: "¿Y qué hace ahora el Cerro entre las 15:00 y las 16:00 a las puertas de la Catedral camino de la Campana? Realizarla permite presentar los respetos a la ciudad, que los afortunados abonados, y muchas personas que lo hacen a través de la televisión, puedan ver los cortejos y, por supuesto, porqué ocultarlo, permite obtener la mal llamada subvención".

La propuesta fue presentada inicialmente el 25 de junio en el registro del Consejo. Ese mismo día se le comunicó de manera verbal al presidente, Sainz de la Maza. El delegado, Juan José Morillas, que será quien la defienda y explique el próximo lunes en la junta de sección de penitencia, fue informado previamente de todos los detalles. Por último, Casal señala que no ha entiendo la acogida del presidente a una iniciativa adoptada por unanimidad: "Nos reúne el día de la asamblea general, después de no querer estudiar nuestra propuesta, nos indica que se está analizando por todos los delegados de penitencia la carrera que proponemos, pero que o todos o ninguno. Posteriormente, con la nuestra presentada, en una entrevista reconoce el estudio de la carrera invertida para un día en particular, afirmando que le gustaría que hubiera más jornadas, pero que si impera la seguridad la aplicaría para esa única jornada. Algo chirría."