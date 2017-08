Verano en la escuela32 colegios en obras

En verano los colegios despiden a los alumnos y dan la bienvenida a los albañiles. Estampa habitual de estos meses, en los que el Ayuntamiento de Sevilla aprovecha las vacaciones para acometer una serie de mejoras demandadas por los equipos directivos y las asociaciones de padres (AMPA). Este verano son 32 centros de Infantil y Primaria los que se encuentran en obras, un lote que entra en el medio centenar de proyectos anunciados para este año por el alcalde de la ciudad con los que se atiende la petición expresada por la comunidad educativa de los colegios.

La delegada de Edificios Municipales, Adela Castaño, fue la encargada ayer de hacer un balance del estado de ejecución del presupuesto previsto para estos trabajos. No se atrevió a dar un dato: el de los colegios que se encontrarán en obras cuando el próximo 11 de septiembre los niños regresen a las aulas. Esa información se facilitará días antes del arranque de curso. Entonces se sabrá con más precisión cuántos centros tendrán que compaginar su actividad docente con la ejecución de las mejoras. No obstante, la edil socialista se adelantó a garantizar que esta labor no interferirá con el desarrollo de las clases. Para ello, se plantea una "coordinación" entre su departamento y la comunidad educativa de los centros.

La dotación de sombra en el Arias Montano se encuentra ahora en fase de licitación

Lo que sí pudo afirmar es que a día de hoy, de los 50 proyectos que el alcalde anunció para este año en los colegios de titularidad municipal, 10 ya están finalizados. Se trata de los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Pinos Flores, donde se han invertido 126.751,80 euros; Menéndez Pidal, con 140.632,4 euros; Pablo VI (122.671); Santa Ángela de la Cruz (60.488,12); Virgen Macarena (5.811,63); Manuel Canela (7.130); Vélez de Guevara (7.222,09); María Zambrano (34.790,33); San Ignacio de Loyola (60.492,64); y Pablo VI (5.821,81). Éste último corresponde a una modificación en el transcurso de los trabajos.

Respecto a los que se llevan a cabo este verano, Castaño recordó que en el mes de julio comenzaron las obras en el Tierno Galván, Huerta de Santa Marina, San Pablo, Maestro José Fuentes, Fernán Caballero, Rico Cejudo y Ángel Ganivet. A ellos se suma otro lote que se ha adjudicado a principios de agosto. Se trata de las obras en los colegios Pedro Garfias, Jorge Juan y Antonio Ulloa, San José de Palmete, Arias Montano y Juan Ramón Jiménez. De todos estos proyectos, deben destacarse -por su cuantía- los del CEIP Fernán Caballero, que recibe casi 650.000 euros para la sustitución de las cubiertas, la adaptación de la portería, las nuevas pistas deportivas, un porche cubierto para aportar sombra, la reforma del patio infantil, la adaptación de diversas aulas y zonas comunes así como la reforma del salón de usos múltiples. Otra intervención de similar índole es la que se llevará a cabo en el CEIP Pedro Garfias, que estará dotada de 600.000 euros. Una obra también demandada desde hace bastantes años.

La partida destinada este ejercicio a dichas intervenciones es de 5,4 millones de euros. De ellos, casi cuatro millones son los que se ejecutarán durante las obras de este verano. La delegada de Edificios Municipales presumió ayer de que el pasado año se ejecutó el 97% del presupuesto dirigido a tal fin, un porcentaje que, según la concejal del PSOE, queda "muy por encima" del registrado durante el gobierno del PP. "Entonces, todos los años se destinaban cuatro millones para los colegios, pero a la hora de la verdad sólo se ejecutaban dos", afirmó Castaño.

Dentro del cómputo de estas obras, además de las señaladas, hay que incluir las que corresponden a una mejora de la eficiencia energética, con el cambio de persianas por lamas o de calderas por gas natural. A estas últimas se han destinado 461.646,80 euros para los colegios Julio Coloma, La Raza, Marie Curie, Lora Tamayo, Juan Sebastián Elcano, Azahares, El Manantial, Jacaranda, Tartessos, Federico García Lorca, Fernando Villalón, Zurbarán y Maestra Isabel Álvarez. También en este capítulo tiene cabida la sustitución de carpinterías metálicas en ventanas y puertas, para lo que hay prevista una inversión de 757.723 euros. Se acometerá en los centros Menéndez Pidal, Lora Tamayo, Juan Ramón Jiménez, Juan XXIII, Ignacio Sánchez Mejías, Alfonso Grosso y San José Obrero.

Una de las obrás más demandadas es la dotación de sombra para el CEIP Arias Montano, en el Distrito Macarena, cuyos patios no tienen árboles. Como ya se anunció en julio, el proyecto cuenta con una partida superior a los 100.000 euros. Fue presentado al acabar el pasado curso -tras una nueva campaña de protestas de la comunidad educativa de este centro por dicho déficit- y contó con el visto bueno del equipo directivo, de los docentes y de los padres. Se encuentra ahora en fase de licitación. El plazo previsto de ejecución de los trabajos (para cuyo inicio aún no hay fecha) es de dos meses.