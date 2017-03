Verdad, esfuerzo y toreo

De Cristóbal Colón a Juan José Padilla. De Emilio Lledó a Curro Romero. Almirantes, pensadores y toreros. La cultura y el esfuerzo. El mérito. Éstos fueron los personajes y las palabras que salieron a la palestra en el discurso que pronunció ayer el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, durante la entrega de los premios universitarios y taurinos que concede cada año la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Una cita a la que acudieron el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo; el alcalde de la ciudad, Juan Espadas; el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; y el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano. Ejerció de anfitrión de todos ellos el teniente de hermano mayor de la institución nobiliaria, Javier Benjumea.

El rector de la Hispalense recordó los tres momentos históricos más importantes que ha vivido la ciudad para subrayar las diversas efemérides que se celebran este año. El primero fue la Bética romana y los 1.900 años que se cumplen de la muerte del emperador Trajano y la llegada al poder de Adriano. La segunda, la Sevilla del Descubrimiento. La tercera, la de la Expo 92, de la que se conmemoran sus bodas de plata. El recuerdo de la exposición universal sirvió a Castro para destacar la importante labor "dinamizadora" que hizo Club 92 en aquellos años para que Sevilla hiciera suya la muestra. Una entidad al frente de la cual estuvo el actual teniente de hermano mayor de la Maestranza.

La Tauromaquia es una de las más hermosas manifestaciones culturales"

Castro hizo hincapié en que este aniversario debe servir "para relanzar un proyecto conjunto" para que la ciudad vuelva a ser líder en las próximas décadas. Una posición que sólo se alcanza con la excelencia. "Para ello hay que reconocer el buen hacer de nuestros estudiantes y la pureza y el arte de nuestros toreros", refirió el rector.

El máximo responsable de la institución académica no mostró ningún complejo en afirmar su afición taurina y su apuesta firme por la fiesta nacional: "No hay inversión más rentable que la que sirve para cultivar y promover el talento y no hay sociedad más sólida y más lúcida que aquélla que defiende con orgullo sus tradiciones y cultura".

Fue en este momento cuando recordó las palabras del filósofo sevillano Emilio Lledó, quien aseveró que "un pueblo inculto sólo genera miseria. La cultura lleva a la riqueza espiritual y real". Afirmación a la que el rector añadió: "La Tauromaquia es, sin ninguna duda, una de las más hermosas manifestaciones culturales".

De Lledó a Juan José Padilla, quien recibió el premio al diestro triunfador de la pasada feria taurina. Castro tomó las palabras expresadas en su día por el torero jerezano para hacer hincapié en la idea de que todo triunfo requiere de sacrificios. "El sufrimiento forma parte de la gloria".

Obstáculos que vive el mundo del toro y que el rector no quiso pasar por alto. "Pese a las dificultades, al horizonte sombrío que en algunos territorios se perfila y a los propios errores del sector, vaticino una larga vida a esta fiesta tan nuestra", refirió Castro, quien parafraseó al poeta estadounidense William Faulkner para garantizar que "los Toros no sólo perdurarán, sino que prevalecerán". Y ahí tomó otras palabras prestadas, las de Curro Romero, para asegurar que todo lo cierto permanece: "Saber que llevas dentro la verdad te da una seguridad enorme".

Por su parte, el teniente de hermano mayor de la Maestranza hizo un pequeño desglose de las distintas acciones culturales y sociales puestas en marcha por la institución nobiliaria durante el pasado año y las que ya están planteadas para este 2017.

A continuación, pasaron a recoger sus premios a la excelencia académica 26 alumnos de la Hispalense (17 de estos estudiantes son mujeres). Luego lo hicieron los 10 distinguidos con los premios taurinos. Entre ellos, el diestro triunfador fue Juan José Padilla, la mejor faena se la llevó Morante de la Puebla y la mejor estocada, Pepe Moral.