Verónica Pérez optará a la reelección como secretaria provincial y descarta sustituir a Susana Díaz

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, optará a la reelección en el cargo en el próximo congreso provincial y ha descartado sustituir a Susana Díaz al frente de la Secretaría General del PSOE-A si es elegida para liderar el PSOE.

En una entrevista con Europa Press, Verónica Pérez ha señalado que, sin duda, lleva muchos años "estando en las quinielas" y ninguna ha acertado y ha expresado que su único objetivo en este momento es seguir siendo la secretaria general del PSOE de Sevilla. "Quiero seguir siéndolo y por ello me voy a presentar al próximo congreso provincial cuando llegue el momento y si la mayoría de los militantes así lo decide, seré nuevamente la secretaria general", ha indicado.

Ha insistido en que para ella es "un orgullo y un honor" dirigir el PSOE sevillano. Ha recordado que inició esa responsabilidad hace cuatro años y tiene un compromiso firme con los socialistas sevillanos que le encantaría seguir ejerciendo.

Preguntada sobre si se arrepiente de haber dicho, el 29 de septiembre de 2016, que ella era la "única autoridad" del PSOE como presidenta del Comité federal en ese momento, ha indicado que si bien se arrepiente de esa frase porque sabe que la va a "perseguir toda la vida", también le ha enseñado algo: "que es curioso cómo no se juzga de la misma forma cuando nos expresamos las mujeres a cuando se expresan los hombres".

Se ha mostrado segura de que si esa frase la hubiera dicho un hombre, "no hubiera tenido, posiblemente, el mínimo impacto". En su opinión, la frase se sacó "absolutamente de contexto porque lo que pretendía decir era que en ese momento el órgano debidamente constituido en el partido era el Comité Federal" y ella era su presidenta. "Ya me lo tomo un poquito a broma y creo que me va a perseguir toda la vida", ha apuntado Verónica Pérez, que ha indicado que esos momentos los recuerda con mucha "angustia y pena" por todo lo que se vivió en el PSOE.

Asimismo, ha señalado que los compañeros que la conocen saben perfectamente que es "más curranta y más compañera que autoridad". "No me identifico con esa palabra ni en mi vida personal ni política ni en la forma de comportarme", ha apuntado.

En cuanto al próximo congreso regional del PSOE-A, que se celebrará con posterioridad al congreso federal de junio, y que supondría el relevo de Susana Díaz como secretaria regional si es elegida secretaria general del PSOE, ha manifestado que el PSOE-A siempre ha tomado sus decisiones "pensando en el interés general de Andalucía y de los andaluces y, cuando llegue el momento de afrontar el congreso regional, se hará de la misma forma". Ha recalcado que en este momento no está abierto este proceso, que todavía queda "lejano", porque ahora los socialistas están centrados en debatir el modelo y el proyecto político del PSOE que queremos a nivel nacional y, cuando se supere esa etapa, nos plantearemos las que vengan de forma continuada.

Se ha mostrado convencida de en el PSOE-A hay banquillo para sustituir a Susana Díaz en la Secretaría General. "El PSOE-A es un caudal de talento y de capacidad de hombres y mujeres bien preparados y formados, que siempre tienen en la cabeza que hay que defender por encima de todo los intereses de los andaluces, que es lo que haremos cuando llegue el momento de tomar las decisiones que tengamos que adoptar", ha expuesto.

Asimismo, ha querido dejar claro que en el Gobierno andaluz no ve otro escenario que no sea Susana Díaz como presidenta de la Junta. "En el Gobierno no contemplo otro opción", ha apuntado.