Viaje gráfico del dolor a la belleza

En el cuento Las babas del diablo de Julio Cortázar, que Michelangelo Antonioni adaptó en el cine con el título de Blow Up, el escritor argentino hace un elogio ético, estético y artesanal de la fotografía, recomienda incluso que los niños aprendan la técnica para aumentar su destreza manual y visual, dos sentidos fundamentales en la magia de inmortalizar lo que algún día morirá.

Una serie de coincidencias han convertido a Sevilla en capital de la fotografía. El fotógrafo Antonio del Junco y el diseñador y profesor de Estética Fernando Infante del Rosal coordinaron unas novedosas Jornadas de Fotografía Contemporánea que con patrocinio de la Fundación de Cultura Andaluza se celebraron en la Academia de Buenas Letras. Hermoso decorado para desmentir esa dialéctica antagónica entre la imagen y las palabras.

Antonio del Junco: "Debatimos la función de la fealdad en la búsqueda de la belleza

"Hemos debatido sobre la función de la fealdad y el dolor en la búsqueda de la belleza", dice Antonio del Junco, autor de una veintena larga de libros y con una labor reconocida por el callejero con la calle que lleva su nombre junto a la avenida Reina Mercedes, en pleno campus universitario de las ciencias. "Hemos convocado a periodistas, historiadores y galeristas para que debatan sobre el papel de la fotografía como herramienta para el arte o como objeto artístico en sí mismo".

Entre los ponentes, figuró Manuel Fontán del Junco, responsable de exposiciones de la Fundación Juan March y director de los Museos de Arte Contemporáneo de Cuenca y de Palma de Mallorca. En la actualidad, trabaja en el montaje de una exposición en la capital balear.

En Caixafórum y la Fundación Cajasol se inauguraron sendas exposiciones que ejemplifican de manera modélica ese viaje desde el dolor a la belleza. El título de Robert Capa en color lo dice todo. Si por algo fue conocido André Emö Friedman (1913-1954), verdadero nombre del fotógrafo húngaro, fue por las fotos en blanco y negro que hizo de la Guerra Civil española o de la Segunda Guerra Mundial. Se puede ver el Capa mundano que fotografía a Ava Gardner en La condesa descalza o a Humphrey Bogart y Peter Lorre en un descanso de La burla del diablo, la película que dirigió John Huston a partir de una historia de Truman Capote. "Espero estar desempleado como fotógrafo de guerra durante lo que me queda de vida". Esta apuesta por el color y la fiesta en contrapunto de las trincheras la hizo el 25 de mayo de 1954, poco antes de morir al pisar una mina en Vietnam cuando viajaba como reportero con el ejército francés.

Si hay un pintor que sublimó el dolor y la miseria para convertirlos en belleza fue Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Rizando el rizo con una originalidad encomiable, los fotoperiodistas José Antonio de Lamadrid y Laura León presentan en la Fundación Cajasol hasta el próximo 22 de abril la exposición Murillo Fotógrafo. Problemas del siglo XXI con el telón de fondo de los cuadros de este genio del XVII. Han reconstruido los cuadros originales con personajes de hoy, con sus sonrisas, arrugas, temblores y esperanzas. Del dolor a la belleza, de la belleza al dolor, viaje de ida y vuelta, como el de los cantes indianos, con interpretaciones muy emotivas de La muerte de Santa Clara, Las bodas de Caná o El regreso del hijo pródigo. Una exposición de dos fotógrafos con pintor de verdad.

El blanco y negro de Jesús Martín Cartaya (Sevilla, 1938) no es de bombas ni de minas. En todo caso, el subsuelo del tiempo, el viaje complaciente pero no acomodaticio a un pasado que las fotografías guardan mejor que los huecos discursos. Es un fotógrafo que nació en plena guerra civil y se curtió en los años de la posguerra para contar una Sevilla neorrealista. Su Blow Up particular, el tesoro escondido del baile por sevillanas de la duquesa de Alba con Enrique el Cojo, su maestro de la calle Espíritu Santo. La exposición La Sevilla de Jesús Martín Cartaya, comisariada por Álvaro Pastor y Pepe Morán, puede verse en el Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, calle Madre de Dios). No está Ava Gardner, pero sí Addy Ventura.