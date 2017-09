Víctima de suDNI

El pasado 8 de mayo, el empresario sevillano Óscar Moreno recibió una llamada desde la comandancia de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta. Un hombre había ingresado a su nombre 200 euros en una cuenta de La Caixa por la reserva del alquiler de una vivienda en Rota y le había denunciado por estafa. "Ni tengo un piso en Rota ni una cuenta en La Caixa", contestó Moreno. "¿Y jilgueros, vende usted jilgueros?", preguntó de nuevo el agente, que le hizo saber que había varias denuncias similares y que en todas ellas los denunciantes aportaban una imagen de su DNI a color. Habían usurpado su identidad.

Desde aquel día, este hombre no ha dejado de recibir demandas por fraude a través de internet por la venta de productos de lo más diversos. Desde jilgueros hasta pisos vacacionales, pasando por venta de casas modulares, videoconsolas o recambios para el coche. Todos ellos a través de las plataformas de venta de productos de segunda mano Milanuncios y Wallapop. Las acusaciones llegan de toda España, no sólo de Sevilla. Órgiva (Granada), Alhaurín de la Torre (Málaga), Rincón de la Victoria (Málaga), Pamplona, Narón (La Coruña), Fuenlabrada (Madrid) o Castro Urdiales (Cantabria).

La Policía me puede detener en cualquier momento. Estoy desesperado"

"De momento tenemos controladas seis denuncias, pero según nos cuentan desde la Policía podría haber varias decenas", explica el abogado del empresario, Javier Cossío, que ya ha denunciado esta usurpación de identidad. En todos los anuncios aparece el DNI de Moreno en vigor y, en cada caso éste tiene que demostrar que no es él el que pone los anuncios y que ni los teléfonos de contacto ni el número de la cuenta corriente adjuntadas al anuncio están a su nombre. "Mi cliente tiene negocios en España y en el extranjero, y pasa largas temporadas fuera del país. Algunas denuncias se realizaron cuando mi cliente estaba en el Congo, por motivos de trabajo. No podía ser él. No estaba en España cuando ocurrió la estafa", indica el letrado.

Hasta el momento, la mayoría de las cantidades robadas han sido relativamente pequeñas, entre 100 y 400 euros. Sin embargo, este jueves, Moreno recibió otra llamada de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre por una denuncia contra él por una estafa de 2.500 euros.

Aún se desconoce con exactitud cómo le usurparon la identidad a Óscar Moreno. Él reconoce que la imagen de su DNI, que aparece en internet y en todas las querellas, la tiene en su móvil, pero el empresario no sabe a qué persona pudo enviársela vía Whatsapp o por correo electrónico y ésta hacer un uso fraudulento de ella. Otra posibilidad es que le piratearan el móvil mientras se conectaba a una red Wifi.

"Estoy preocupado porque me pueden detener en cualquier momento", comenta el empresario. "Estoy desesperado. Pueden destruir mi reputación como empresario. Ya hay mensajes en internet donde aparece mi nombre completo y mi DNI en los que pone que soy un estafador". Moreno teme que en uno de sus viajes, en los controles del aeropuerto, acaben deteniéndolo, ya que puede haber en cualquier juzgado del país una investigación contra él y que desconozca.

El abogado Javier Cossío pretende que todas las denuncias se deriven al Juzgado de Instrucción Nº 15 de Sevilla, que investiga la primera denuncia de la que tienen constancia. "Si tengo que ir a declarar a Cantabria o a Pamplona. ¿Cuánto me va a costar esto? Ya hemos tenido que contratar a una procuradora para que acuda en mi nombre a los juzgados de Fuenlabrada", indica el empresario.

Óscar Moreno se queja de la "escasa" colaboración por parte de las plataformas de venta de segunda mano en las que aparecen los anuncios, ya que, según el afectado, están poniendo muchas trabas para quitar los mensajes en los que aparece su DNI.

Tras las primeras investigaciones, Moreno y Cossío señalan a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, como los presuntos estafadores. Dos de ellas son hermanas y todos tienen domicilio en Dos Hermanas. Al menos una de estas mujeres cuenta con antecedentes penales y hace varias semanas fue detenida como supuesta autora de un delito continuado de estafas mediante falsos alquileres de alojamiento turísticos en Matalascañas (Huelva).

"Tenemos miedo de que usurpen también su domicilio, que mi cliente no reciba alguna citación del juzgado y lo pongan en búsqueda y captura", comenta el letrado. "Sabemos que una de las estafadoras, para defenderse ante sus víctimas, va diciendo que mi cliente es su pareja o ex pareja, lo cual es falso".

Según Javier Cossío, hay constancia de la existencia de redes organizadas para la venta de paquetes de carnés de identidad y cuentas corrientes robadas, un delito que "está repuntando". La Guardia Civil, ya desarticuló hace tres años una banda dedicada a sustraer carnés en Sevilla y Huelva para suplantar la identidad de otras personas y cometer estafas. El total se detuvo a nueve personas y se imputó a otras diez.