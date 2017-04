Virginia Pérez asume el reto común de hacer un PP "integrado y grande"

Con el reto de construir un Partido Popular "integrado y grande". Así asume Virginia Pérez, portavoz del PP en la Diputación Provincial y próxima presidenta de la formación, el mandato de los casi 5.200 militantes que votaron el pasado viernes para elegir a la persona que tomará las riendas el PP sevillano en el congreso que se celebrará el próximo 21 de mayo. La candidatura encabeza por Pérez se impuso por 24 votos a la oficialista del hasta ahora presidente, Juan Bueno.

La próxima regidora del partido en Sevilla, en su primera comparecencia pública tras las votaciones del viernes y tras oficializarse los resultados por parte del Comité Organizador del Congreso, hizo un nuevo llamamiento a la unidad para coser un partido roto: "Asumo la responsabilidad y tenemos el reto grande hacer un PP integrador y grande. Con un proyecto sólido. Lo haremos en común". Pérez, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, explicó que se pondrán manos a la obra para preparar el futuro: "Parte de mi equipo va a ponerse en contacto con la candidatura de Juan Bueno para empezar a construir. Vamos a tender esa mano para configurar los equipos de cara al 21 de mayo. Somos un proyecto muy vivo con un proyecto global".

El equipo de Pérez tendrá que elegir al próximo secretario general de la terna que propondrá la candidatura de Juan Bueno, tal como quedó recogido en el acuerdo firmado por ambas facciones antes de las votaciones. En este sentido, la próxima presidenta del PP de Sevilla tiene muy claro su deseo: "Me gustaría que fuera una mujer. Considero que es positivo que haya mujeres dentro de los órganos de dirección del partido". Cuestionada sobre la lealtad de esta persona, fue contundente: "No creo que haya ninguna persona que acceda a un cargo para ser desleal no sólo a la presidencia, sino al proyecto. Pido que seamos capaces de tener un proyecto común y que seamos leales. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir".

Virginia Pérez afirmó que con esta suerte de primera vuelta se ha conseguido que el PP sea un partido más participativo, puesto que más de cinco mil militantes han podido votar por primera vez de forma directa. Su candidatura, bajo el lema Unidos para ganar, se impuso en 8 de los 11 distritos de la capital y en más de 65 circunscripciones, aunque falta por conocer el número exacto de compromisarios logrados.