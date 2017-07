Virginia Pérez descarta una candidatura "exótica" para la Alcaldía

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha asegurado que a la hora de buscar y elegir a la persona que encabece la próxima candidatura popular a la Alcaldía hispalense, "no va a haber propuestas exóticas". La presidenta del PP sevillano reconoce que sobre este aspecto hay "muchas quinielas" y "no es una ecuación fácil de resolver", pero asegura que no habrá "nada exótico" en la designación de quien asuma esa responsabilidad.

En una entrevista con Europa Press, Virginia Pérez ha precisado que la designación de la persona que lidere la candidatura del PP a la Alcaldía hispalense "no es una responsabilidad ni una decisión unilateral" de la dirección provincial del partido. A tal efecto, ha explicado que las normas de funcionamiento del Partido Popular determinan que a la hora de designar a los candidatos para las elecciones municipales, "los pasos a seguir son unos u otros, en función de la población" de la localidad a cuya Alcaldía se aspire.

Al respecto, ha introducido el hecho de que en los casos de los municipios cuya población supera los 250.000 habitantes, como es el caso de la ciudad hispalense, entran también en juego "las direcciones regional y nacional" del PP. "No es una labor unilateral de la dirección provincial, sino una responsabilidad compartida con el resto de estratos o estamentos del partido", ha añadido la presidenta del PP sevillano. El

Programa

El programa electoral con el que Virginia Pérez concurrió al reciente XIV congreso provincial del PP, saldado con su ascenso a la Presidencia, incluía un documento específico para el ámbito de Sevilla capital. Dicho documento aboga por configurar la candidatura a la Alcaldía hispalense de cara a las elecciones municipales de 2019, a partir de criterios "objetivos" como sondeos que reflejen qué potenciales candidatos gozan de más "garantías de éxito", y un elemento "subjetivo" sustanciado en "el factor colectivo de los afiliados".

Todo ello, eso sí, "sin pervertir los cauces del partido", según precisaban a la hora de presentar este documento Virginia Pérez y el concejal popular del Ayuntamiento hispalense Beltrán Pérez, recientemente nombrado como nuevo portavoz del Grupo municipal.

Beltrán Pérez, edil en el Ayuntamiento hispalense desde 2003, ascendía a la Portavocía del Grupo municipal en relevo de Alberto Díaz, en la segunda remodelación acometida entre las filas de los capitulares del PP. La primera aconteció en noviembre de 2016, cuando Alberto Díaz asumió el puesto de portavoz, al abandonar el cargo el ex alcalde Juan Ignacio Zoido para ocupar el cargo de ministro de Interior.

Esta segunda y reciente remodelación fue consumada, después de que el PP sevillano superase el proceso orgánico correspondiente a su XIV congreso provincial, en el que Beltrán Pérez apoyó la candidatura de Virginia Pérez a la Presidencia del partido, frente a las aspiraciones de reelección de Juan Bueno, en cuyo sector se alinea Alberto Díaz.

"La opinión" de la militancia

En cualquier caso, Virginia Pérez ha asegurado que merced a los compromisos adoptados a la hora de competir por la Presidencia del PP sevillano, su pretensión es "hacer partícipes a los militantes y simpatizantes en la elección de los candidatos". "Nos parece importante tener en cuenta su opinión", ha enfatizado.

No obstante, ha recordado que a la hora de designar a los candidatos "influyen otro tipo de factores" y las direcciones regional y nacional del PP "tienen sus propias estimaciones", en un marco de "estrategia global". Refiriéndose expresamente al caso de Sevilla capital, ha reconocido que ha habido "muchas quinielas" y que "no es una ecuación fácil de resolver".

Pero eso sí, Virginia Pérez ha descartado que la elección de la persona que lidere la próxima candidatura del PP a la Alcaldía hispalense implique "nada exótico". "Habrá una serie de personas que se puedan tener en mente y tomaremos la decisión que mejor le venga a los ciudadanos, teniendo en cuenta todos los factores posibles", ha dicho, precisando que "las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen" e insistiendo en que "no va a haber propuestas exóticas".

Respecto a sí misma, Virginia Pérez ha manifestado que es "partidaria de poner al candidato o candidata que obtenga mejores resultados y pueda ser el mejor alcalde o alcaldesa". "Todo lo que no sea hacer lo posible para acertar con esa elección, me parece un error", ha concluido.