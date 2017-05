Virginia Pérez exige la restitución del concierto tras una nueva sentencia en favor de la educación diferenciada

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha reclamado al Gobierno andaluz de Susana Díaz que restituya "de manera inmediata" los conciertos con los centros afectados, ante la tercera sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que reconoce el derecho de los centros andaluces de educación diferenciada por sexo al concierto educativo. "Cuántas sentencias a favor de la educación diferenciada" necesita la Junta de Andalucía para abandonar su "cruzada", se ha preguntado.

En esta nueva sentencia, como se ha informado, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) de anular, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, la resolución autonómica que denegaba el convenio, en este caso, a los centros 'Ángela Guerrero' (Sevilla) y Nuestra Señora de Lourdes (Carmona), ambos centros pertenecientes al Instituto de Vida Consagrada de las Hermanas de la Cruz, a partir del curso 2014-15.

El fallo se da en términos idénticos a los dos primeros, que atañen a los centros 'Altair' y 'Ribamar', y previsiblemente repetirá argumentos en los otros cinco casos.

Virginia Pérez, al respecto, ha preguntado "cuántas sentencias a favor de la educación diferenciada necesita la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para zanjar su cruzada contra este sistema educativo". Por ello, ha pedido la presidenta de la Junta de Andalucía que "restituya de manera inmediata los conciertos con los centros de educación diferenciada".

"Ya es hora de que Susana Díaz cumpla con el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos y también con lo que dictan los jueces, poniendo fin así a la persecución ideológica a la que está sometiendo a la comunidad educativa de estos centros la administración autonómica", ha insistido.

"Tercera sentencia"

"Estamos antes la tercera sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a los conciertos con los colegios de educación diferenciada, Una sentencia que recibimos con agrado y ante la que esperamos que la Junta no sólo la respete sino que además la cumpla".

La presidenta del PP de Sevilla ha señalado que "se trata de un nuevo varapalo para la Junta de Andalucía y sin duda de un motivo de alegría para todos aquellos padres que llevan años reclamando que se les atienda y que se cumpla con el derecho que les asiste".

"A la Junta de Andalucía no le queda más salida que abandonar su soberbia y cumplir con lo que esta sentencia desprende que no es más que la defensa a la libertad de elección de enseñanza que tiene los padres. Las administraciones deben ser las mayores garantes de los derechos de los ciudadanos y sin duda en este caso, la Junta, no ha dado ejemplo de la defensa que debe abanderar para, en este caso, los padres sevillanos".

"Es lamentable el largo proceso y el calvario que han tenido que soportar los padres de alumnos afectados en el intento de la Junta de cerrar la puerta a cal y canto a la educación diferenciada". Por ello, desde el PP de Sevilla pedimos al gobierno de Susana Díaz que restituya inmediatamente los conciertos con estos colegios para cumplir con lo establecido por la Justicia".

"Además, le pedimos a la Junta que haga extensiva esta sentencia para poner fin a su persecución, no solo a la diferenciada, sino también, y en general, a la educación concertada y deje de una vez de anteponer sus intereses ideológicos a la libertad de enseñanza en Andalucía".