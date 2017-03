Seguro que los cuatro jóvenes belgas habían escuchado en alguna ocasión cómo recibieron los absolutistas españoles al monarca Fernando VII a su regreso del destierro en Bayona en 1814 y aquel célebre grito del pueblo: "¡Vivan las cadenas!". Y si los cuatro jóvenes extranjeros no conocían la historia, lo cierto es que en la madrugada del pasado 8 de febrero se metieron en un lío cuando se les ocurrió nada más y nada menos que intentar robar unas cadenas de la catedral de Sevilla, que medían siete metros y medio y tenían un peso considerable.

Por estos hechos se ha celebrado este miércoles en el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla un juicio por un delito leve de hurto, al que no ha comparecido ninguno de los cuatro jóvenes, son estudiantes de entre 18 y 23 años que han regresado a su país, y en el que la Fiscalía les ha solicitado una pena de una multa de 180 euros por este delito en grado de tentativa, ya que no consiguieron llevarse las cadenas puesto que fueron detenidos por una patrulla de la Policía Nacional que había sido alertada por un taxista.

En la vista oral, uno de los policías ha recordado que los hechos tuvieron lugar sobre las 5:40 horas de la madrugada del 8 de febrero en el cruce de la Avenida de la Constitución con la calle Alemanes, donde observaron a un grupo de chavales que les resultó "sospechoso", al tiempo que un taxista les comentó que había visto sustraer una de las pesadas cadena de la Catedral.

El policía ha añadido que los vio intentar ocultar en un portal. Según el relato del agente, uno de los belgas hablaba español y les preguntó "¿por qué no podían coger la cadena?", aunque ambos agentes han señalado que no los vieron descolgarlas.

Preguntado por el estado en el que se encontraban los jóvenes, uno de los agentes ha dicho que "serenos no estaban, uno estaba gracioso", por lo que supone que habrían bebido algo, mientras que su compañero precisó que llevarían "una o dos cervezas, aunque no iban borrachos, sabían lo que hacían". Este agente ha añadido que los jóvenes veían como "algo normal" apoderarse de la cadena, que llevaban entre los cuatro y entrelazada en sus cuerpos.

Por su parte, el taxista que alertó a la Policía ha declarado ante la juez que sintió un "ruido muy fuerte", que ha descrito como si un coche se hubiera estrellado, y a continuación observó a los cuatro jóvenes que venían cargando algo. "Estaban un poco alegres, por no decir borrachos", ha expresado con espontaneidad el taxista, que ha reconocido que no vio cómo los jóvenes descolgaban la cadena de las columnas donde están enganchadas.

Con estos testimonios y a falta de la declaración en el juicio de los cuatro belgas, la Fiscalía ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito leve de hurto en grado de tentativa, por el que ha pedido una multa de un mes con una cuota diaria de seis euros (180 euros en total), al estimar que los hechos están "plenamente acreditados" por las declaraciones de los agentes y del taxista.

La fiscal ha destacado que las cadenas de la Catedral sustraídas no tienen un valor histórico, pero sí económico, dado que han sido tasadas en 135 euros.

Por su parte, los dos abogados que representan a los cuatro extranjeros acusados han solicitado la libre absolución y, alternativamente, que se aprecie una atenuante por el estado de embriaguez en el que, según han alegado, se hallaban los jóvenes.

Una de las defensas ha recordado que tras su detención los jóvenes aseguraron que se habían encontrado las cadenas en la calle y no las descolgaron, y han destacado en este sentido que "ni los policías ni el testigo ven que descuelguen las cadenas".

Las defensas han dicho además que en este caso no había "ánimo de lucro" porque "lo que está en la calle no es de nadie y como son belgas no pueden saber que son las cadenas de la catedral". Según la defensora, iban en estado de embriaguez y eran además "inconscientes en un país extraño".

El otro legrado defensor ha insistido en que son unos estudiantes y esa misma semana regresaban a su país, por lo que "no se iban a llevar las cadenas" y además "no se podían imaginar el valor" de las mismas, insistiendo en el escaso valor de lo hurtado y la falta de ánimo de lucro. El juicio quedó visto para sentencia en el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.