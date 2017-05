Volver a la Itálica Famosa

El año de Murillo es también el de Trajano y Adriano, pero a Itálica, la cuna de estos emperadores romanos, le fallaron los ángeles en la analogía pictórica. El ángel custodio de la guarda fue un ángel exterminador. "Itálica tiene que remontar el vuelo; caer es imposible que caiga más". La frase, sin paliativos, la pronunció este miércoles Pilar León-Castro, catedrática emérita de Arqueología, en la conferencia inaugural de un seminario científico en la Fundación Cajasol con el que Civisur, entidad formada por profesionales de Sevilla y Málaga, quiere promover la candidatura de Itálica como Patrimonio Mundial de la Unesco. Una reivindicación que harán formal esta tarde en el propio conjunto, la primera ciudad romana fuera de la Península transalpina, única conservada en su integridad, con una declaración y una suelta de palomas.

Un comité de 22 expertos, tres Universidades andaluzas y las diferentes instituciones pretenden convencer a la Unesco en ese objetivo "porque decir Itálica es decir desarrollo turístico, patrimonio histórico y cultural y, por supuesto, empleo y generación de riqueza en el territorio", en palabras de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla que fue alcalde de La Roda de Andalucía, municipio limítrofe entre las provincias de Sevilla y Málaga, los dos vértices geográficos de esta causa común por la cultura.

Aparte de tres mesas redondas sobre los criterios de la Unesco y las ciudades adrianeas, el seminario ha contado para las conferencias de apertura de este miércoles y de clausura (este miércoles, 13 h.) con dos arqueólogos de la talla de Pilar León-Castro y José María Luzón, ambos miembros de la Academia de la Historia, que intervinieron en diferentes fases de las excavaciones de Itálica.

Casi cuatro décadas después, vuelven a coincidir en los objetivos Pilar León-Castro y Manuel del Valle Arévalo. El político socialista presidió la Diputación Provincial de Sevilla entre 1979 y 1983, periodo durante el cual la profesora León-Castro dirigió las excavaciones del conjunto arqueológico, "fue uno de los momentos más felices si no el más fructífero", en palabras de la académica. Manuel del Valle asistió este miércoles al seminario en su calidad de co-presidente de Civisur.

A León-Castro la presentó su discípulo José Beltrán, un arqueólogo que dirige el Servicio de Publicaciones de la Universidad y ha trabajado en Itálica. Para Pilar León-Castro Itálica "es un tema capital para los sevillanos aunque ellos lo ignoren, y no les culpo", dijo en la introducción de su conferencia. Estamos ante "un yacimiento que en cualquier país del mundo jugaría un papel capital para su cultura, su investigación, su turismo, sus posibilidades de desarrollo cultural y social. No es así desgraciadamente entre nosotros, pero estamos aquí para no tirar la toalla".

La catedrática está más en la dinámica de remontar el vuelo, del incentivo, que en el discurso del "mustio collado" del poema de Rodrigo Caro. "No es fácil por una razón muy simple: la Administración tiene relegada y olvidada a Itálica". Por eso tiene un valor especial la unión de todas las administraciones, empezando por el Ayuntamiento de Santiponce. "La alcaldesa, Carolina Casanova, está volcada con el proyecto", en palabras de Concha Cobreros, directora del proyecto Itálica, Patrimonio Mundial y coordinadora de cultura de Civisur.

Recordó León-Castro sus paseos por las ruinas de Itálica con sus maestros Francisco Collantes de Terán y Antonio Blanco Freijeiro y analizó la relación de cada uno de los protagonistas del Imperio con el territorio. "Hoy sabemos que su presencia en Itálica fue fugaz, pero suficiente como para crear el primer reducto", dijo de Escipión.

Se cumplen este año 1.900 años de la muerte de Marco Ulpio Trajano, que decidió darle "una dimensión universal a la que había sido su patria". Pero será su sobrino, Adriano, el verdadero creador "de lo que hoy llamamos Itálica". En una de las mesas redondas se analizaron las ciudades adrianeas, que Juan Manuel Cortés Copete resume en tres: Itálica, Roma y Atenas. "Entre los años 108 ó 109 y 114, Adriano se va a vivir a Atenas y tiene estatus de ciudadano y de magistrado ateniense".

Pilar León-Castro desmenuzó lo que se puede encontrar el que llega a Itálica "por primera vez", un conjunto que en la actualidad cuenta en la dirección con Antonio Pérez Paz, profesional de la conservación que ha trabajado en ámbitos tan diferentes como las ruinas de Baelo Claudia, los Museos Arqueológicos de Sevilla y Córdoba o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

El primer icono de Itálica, en el recorrido virtual de Pilar León-Castro, es el anfiteatro, "la ruina emergente más importante que tiene la ciudad". Itálica representa la modernidad de Roma y en esa línea, se lamenta León-Castro, esa construcción espera "una publicación monográfica en el siglo XXI, sigue anclado en la publicación decimonónica de Demetrio de los Ríos, admirable y loable". El teatro romano "es visible y visitable, pero desconocido". Los cierres parciales a cuenta de las vacantes en la plantilla de vigilantes han limitado las visitas al conjunto al anfiteatro.

El tercer tesoro patrimonial de Itálica son las termas mayores y menores, la mayor superficie en esta construcción del Imperio. Las técnicas de la geofísica de un equipo de la Universidad británica de Southampton, que llegó cuando dirigía el conjunto José Manuel Rodríguez Hidalgo, y los drones de un equipo alemán han permitido avanzar en el conocimiento de esta zona semioculta.

En nombre de Trajano y de Adriano, Roma, palabras mayores, en el de la cultura, el de la ciencia y el del turismo, Itálica debe salir de su marasmo, del abandono secular. "El arqueólogo debe dar un golpe para que esas aguas vuelvan a moverse, salgan de las láminas del libro de Demetrio de los Ríos y de los cajones del Museo Arqueológico". Es el aliento de Pilar León-Castro en su regreso a este patrimonio moral e intelectual. "Nadie piense que es cuestión de los arqueólogos; ellos son los responsables directos, pero es la ciudad, es Sevilla la que debe incentivar, apoyar y exigir".

Igual que Itálica se implicó con sus vecinos -Ilipa, Sevilla, La Algaba, Gerena-, este proyecto rebasa muros geográficos e institucionales. Quieren preparar el formulario para que la Unesco considere la petición. En el seminario estuvo presente Víctor Fernández Salinas, del comité español de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). Dice José Beltrán que las ruinas árabes de Medina Azahara llevan "más avanzada" su solicitud y que los criterios son muy aleatorios. "La candidatura de los dólmenes de Antequera se formuló en 2010 y han tardado siete años en concedérsela". Este arqueólogo asegura que "en cualquier otro lugar, Itálica sería un motor científico y socioeconómico". Roma mandó en el mundo, era el mundo, la Itálica romana quiere ser Patrimonio Mundial.