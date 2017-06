Zoido y Torres Hurtado participaron en los acuerdos

El atestado de la Guardia Civil sobre la Faja Pirítica recoge la intervención en los acuerdos de los ex delegados del Gobierno José Torres Hurtado y Juan Ignacio Zoido, actual ministro del Interior, quien en su día negó que hubiese intrusos en las ayudas extraordinarias aportadas por el Ministerio de Trabajo para los mineros de la Faja Pirítica.

Así, el atestado de la Guardia Civil remitido al juzgado hace más de un año señala que el acuerdo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la crisis de la Faja Pirítica fue suscrito el 27 de febrero de 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y el consejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre de ese mismo año se firma el acuerdo marco que daba una solución a los mineros afectados.

Bolaños aprecia delitos de prevaricación en los ex altos cargos por las ayudas a los minerosLa Guardia Civil reprocha que las administraciones no utilizaran los certificados del INSS

Desde ese momento se produce, según los investigadores de la Guardia Civil, un "clima de impaciencia" por parte de los sindicatos que se va traduciendo a su vez en un "clima de inestabilidad social que provoca que las dos administraciones involucradas comiencen a reprocharse mutuamente el por qué las ayudas previstas no se estuvieran entregando según lo acordado".

El 26 de febrero de 2003, el entonces delegado del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido, suscribió con los representantes sindicales un acuerdo para que a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva se remitiera a las federaciones sindicales una "declaración" por la que se iniciaba el análisis personalizado de los expedientes laborales de los trabajadores afectados en la minería de la Faja Pirítica de Huelva, con el compromiso de que el INSS "agilizará al máximo" la comprobación de los expedientes y los sindicatos, por su parte, se comprometían a iniciar el "trabajo preparatorio" para la elaboración de las pólizas de prejubilación.

La Guardia Civil concluye que todas las administraciones "se olvidan" de que la única certificación válida es la emitida por el INSS y utilizan los "listados preliminares de los sindicatos, aun reconociendo todas las partes en sus manifestaciones que no eran las definitivas" y podían tener sospechas de que los listados "podían estar inflados".

De hecho, los investigadores insisten en que ambas administraciones "eran conocedoras de que los listados presentados por los sindicatos eran erróneos al alza", pero los dieron "por buenos" y presuntamente "de forma voluntaria" utilizaron el cálculo efectuado por cada comité de empresa de la edad bonificada y no los del INSS porque "podían intuir que si lo realizaban iba a suponer una disminución de las personas que podrían acogerse a la prejubilación, y como consecuencia de ello, se iba a romper nuevamente la paz social, es decir, que para evitar la presión social de los sindicatos (manifestaciones, encierros, etc.) presuntamente permitieron de manera consciente que a individuos que no les correspondía recibieran subvenciones públicas".

La Guardia Civil imputó a los dos ex altos cargos del Gobierno central al estimar que son las personas "con competencia" para dar las subvenciones en el año 2003 y que lo hicieron "prescindiendo voluntariamente y de manera totalmente arbitraria de los cálculos del INSS". Según el atestado que obra en la causa, de 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo, en 51 de ellas no se cumplía el requisito de los 55 años "bonificados".