Zoido alardea de defender la Torre Sevilla

Una vez concluido el acto, se le ha preguntado por las declaraciones de Zoido, a lo que Espadas ha respondido que "la historia está escrita y no hace falta reescribirla cada vez que uno habla" . El primer edil hispalense prefiere "mirar al presente". "Torre Sevilla es un símbolo de modernidad. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio", apostilló el regidor sevillano.

El presidente Deloitte previene contra populismos y apuesta por un mundo más grande

El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, ha advertido este lunes del peligro de los populismos y ha opinado que "la solución" a la actual incertidumbre internacional "no es hacer el mundo más pequeño sino cada vez mayor". "El mundo vive una situación convulsa y llena de incertidumbres, como la situación en Estados Unidos o el "brexit", que generan situaciones complejas, pero no hay que poner el foco de manera equivocada en movimientos que plantean soluciones que no lo son", ha señalado.

Ruiz ha participado hoy en la inauguración de la nueve sede de Deloitte en Sevilla, unas amplias oficinas de más de 2.600 metros cuadrados que ocupan dos plantas de Torre Sevilla, el mayor edificio de la capital andaluza. "Apostamos por el talento y por la juventud, y por ayudar a las empresas a crear riqueza y empleo", ha subrayado el presidente de Deloitte, quien ha recordado que esta firma de auditoría y de consultoría contrató el año pasado a 2.500 empleados en España.

Deloitte cuenta con unos doscientos empleados en Andalucía, donde ha consolidado un crecimiento del 30% en los últimos cinco años, según el responsable autonómico de esta empresa, Leopoldo Parias.