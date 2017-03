La abogada de Torrijos : "Tienen sentado en el banquillo a un inocente"

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, mostró ayer su "sorpresa y estupor" por el hecho de que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Mercasevilla mantuvieran los cargos contra el ex dirigente político. "Esperábamos, sinceramente, que las acusaciones, en coherencia con el verdadero resultado del juicio, y sobre todo el Ministerio Fiscal, haciendo gala de su función de defensor de la legalidad, hubieran retirado la acusación porque ellos saben, lo digo con todo respeto, que tienen sentada en el banquillo a una persona inocente". De esta forma inició ayer su alegato la letrada del bufete Montero-Aramburu, que denunció además que, cuando una persona sufre "una larguísima instrucción y un juicio paralelo, la presunción de inocencia llega a este momento procesal muy herida, dolorida y maltrecha".

La letrada denunció en su informe el "vacío probatorio absoluto" que hay con respecto a la participación del ex concejal en un presunto amaño para favorecer a Sando en el concurso público para la venta de los terrenos y afirmó con rotundidad que Torrijos "no pactó con Sando" y añadió que "no hay prueba de que conociera ese pacto que le atribuye el fiscal de manera infundada y sin base probatoria alguna".

La defensa destacó la "inexistencia de la connivencia entre Sando y Torrijos", y recordó que "no consta que Torrijos conociera el contenido de la reclamación de Larena, no sabía el contenido del pleito". En cambio, sí consta por las testificales, las declaraciones de los imputados y de la documental aportada a la causa, que el ex primer teniente de alcalde "no participó en ninguna reunión para solucionar el litigio de Larena 98 ni tuvo intervención alguna en las negociaciones que pudiera haber entre las empresas interesadas, y tampoco tuvo acceso al protocolo de intenciones" que negociaron Mercasevilla y Sando.

Además, defendió que ningún correo electrónico iba dirigido al ex concejal, quien tampoco conocía a los empresarios de Sando, lo que le lleva a concluir en la existencia de un "vacío probatorio absoluto".