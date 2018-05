El abogado de 'la Manada' pedirá la libertad tras recurrir la condena

El letrado explicó ayer a este periódico que, antes de plantear la excarcelación de los condenados, debe presentar el recurso contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, para lo cual avanzó que ha solicitado que se le conceda un plazo extraordinario de otros 15 días para poder preparar dicho recurso, dado que, según explicó, "no tiene tiempo material en diez días" de elaborar dicho recurso, teniendo en cuenta que la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra y el voto particular realizado por el juez Ricardo Javier González González tienen una extensión total de 370 folios, y además la complejidad de la causa.

El defensor del Pueblo andaluz cree que sí hubo "intimidación"

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, reiteró ayer su "discrepancia" con la sentencia del caso de la Manada y así afirmó que hubo "intimidación" a la joven por parte de los cinco sevillanos condenados, por lo que confía en el recurso que ha anunciado la Fiscalía de Navarra. En rueda de prensa en el Parlamento tras presentar al presidente, Juan Pablo Durán, el Informe del Defensor del Menor de Andalucía 2017, aseguró que es un sentencia que "hay que respetar porque estamos en un Estado de Derecho", pero "discrepa de la misma", añadió. En este sentido, asegura que si se lee la sentencia en la misma "se hace una interpretación de si hay intimidación o no", y "de esta interpretación discrepa porque dice que no ha habido", opina Maeztu. "Eso para mí es intimidación; el hecho de que cinco hombres metan a una joven en un portal, la dejen desnuda, le quiten el móvil, es una agresión sin consentimiento donde la persona se ha quedado en shock o no ha reaccionado porque es el comportamiento de esa persona", asevera el defensor, que confía en que tras el recurso "el tribunal diga que eso es la respuesta ante una intimidación". Asimismo, afirmó que se le ha dado "importancia excesiva" al voto particular emitido por el magistrado Ricardo Javier González González, que, a su juicio, "vale lo que vale", y "es la mayoría la que ha dictado sentencia".