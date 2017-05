Cuando se acaba la Feria, por fin respira la periferia

El rey Alfonso XIII tuvo que conocer muy bien esta zona de Tablada. El 10 de abril de 1923, acompañado por la reina Victoria Eugenia, visitó el aeródromo militar de Tablada, un hito en la historia de la aviación y también en su futuro. Como recuerda una placa, era jefe de Aeronáutica Militar el general Echagüe y al frente de la base estaba el comandante Álvarez Rementería. En el cincuentenario de ese bautismo aéreo se colocó una placa el 10 de abril de 1973. El mes y el año en el que se inició una pesadilla para muchos vecinos de Tablada porque fue cuando el alcalde Juan Fernández Rodríguez García del Busto trasladó la Feria desde el Prado a los Remedios, con Tablada como periferia del real.

Dos años después, en 1925, Alfonso XIII volvió a Tablada y aprovechó esa nueva visita para darse una vuelta por la Venta Pilín. No fue solo. Una placa en cerámica recuerda que le acompañaban su Alteza Imperial el príncipe Hohenzollern, los Infantes don Carlos y don Alfonso y os marqueses de Carisbrooke. "Le dijeron a mi abuelo que venía el rey y mi abuela creía que era una broma". Lo cuenta Pedro González-Mazón Álvarez, nieto de Feliciano González Pilín, banderillero de Juan Belmonte que en 1918, la próxima Feria coincidirá con su centenario, abrió esta histórica venta que le ganó cinco pleitos al Tribunal Supremo. David venció a un Goliath llamado Junta de Obras del Puerto, Ministerio de Defensa y Ayuntamiento. La arquitectura de la venta es coetánea de la de la base aérea, en la que destaca el punto regionalista de los arabescos que le dan a las ventanas ciegas aire de taquilla de cine de verano. "Mi abuelo", cuenta el nieto de Pilín, "fue a ver a Aníbal González, que le hizo un plano y le mandó a un encargado y dos operarios".

En 2018 hará un siglo la venta Pilín, que abrió un banderillero de Juan Belmonte

Hoy empieza el desmontaje de la Feria y vuelve a respirar Tablada. "Vivir tan cerca tendrá ventajas para el que le guste la Feria e inconvenientes para el que no pueda dormir", dice uno de los tres guardas de seguridad que ha terminado su turno en la base. José Aranda ha sido militar de profesión. Llegó a Tablada soltero y está a punto de ser bisabuelo. Nació en junio de 1937 en Málaga cuando aquella ciudad estaba en zona republicana y Sevilla era zona nacional. Vive la Feria como una pesadilla. "Yo he sido el más feriante del mundo, pero ahora nos perjudica enormemente. No puedes salir con el coche, porque te dejan salir, pero no te dejan entrar. Estamos abandonados. Aquí no hay más que una farmacia y la policía que te pide el carnet de identidad". Antes, sus hijos y nietos se quedaban en su casa para disfrutar de la Feria, "pero ahora es como si estuvieran encerrados". Él no la pisa. "Prefiero tomarme un rebujito en mi casa. No tengo caseta y además las amistades con las que montaba a caballo ya no están".

Tablada es la asignatura pendiente de todos los planes generales de Ordenación Urbana. Una Arcadia por resolver, una margarita por deshojar. La calle Hispano-Aviación corre paralela a la avenida Juan Pablo II, donde estos días de Feria el papa-móvil sería un coche de caballos. Hasta los caballistas a pie paseaban por el carril-bici. Junto a la base, en la línea de la calle García Morato, aviador cuyos apellidos desaparecieron de la Ciudad Sanitaria, una línea de casas y bloques de cuatro plantas acogidos a los privilegidos de la ley de julio de 1954, con el marchamo del Instituto Nacional de la Vivienda y el yugo y las flechas. Más cerca de la Feria, los bloques son mucho más modernos, justo frente a las nuevas instalaciones de Airbus; en la metáfora generacional de Pilín y sus herederos, Airbus sería el nieto de Hispano-Aviación.

En Tablada se ha vivido la historia con mayúsculas. Allí es donde acampó con sus huestes Fernando III antes de emprender el sitio de la ciudad de Sevilla, cuando cristiano y ronaldo entró por la puerta de Goles. Territorio de las leyendas de la realeza y también de la República, campo de Agramante donde Blas Infante ambientó su libro La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía.

Airbus es la secuela de Hispano-Aviación, presente en el callejero junto al real de la Feria

El centenario de la Aviación estuvo presente en una portada de la Feria de Abril. Se editó un libro del que son autores Juan Antonio Guerrero, un historiador que soñaba con ser piloto, y José Clemente, un piloto que soñaba con ser escritor, y a fe que lo consiguió con su libro El día que volé con Saint-Exupéry y otros cuentos de Aviación (Punto Rojo). Francisco Javier Almarza, jefe de documentación de la Hemeroteca Municipal, ganó el premio Ateneo de historia por su trabajo sobre la historia de la Aviación en Sevilla, que es decir la historia de Tablada. Es hijo de una mujer que fue testigo y superviviente de la operación Clavel, campaña benéfica con los damnificados de la riada del Tamarguillo de noviembre de 1961 que acabó en tragedia al estrellarse una avioneta cerca del Polígono San Pablo.

De las históricas, la Venta Pilín es la única que mantiene el testigo en Tablada. A Feliciano, el banderillero de Belmonte, le siguió su hijo Ventura, que tuvo cinco hijos: Pilar, Ventura, Antonio, Feliciano, Pedro, que es el encargado actual, y María de las Mercedes, la cocinera. También estaban deseando que acabara la Feria. "No pueden venir en coche ni el personal ni los proveedores. Los clientes tienen que venir andando, como si fueran de romería. Tengo una motillo con la que voy a recoger la mercancía, y las carnes las tienen que traer en carretillas". Una carretilla junto a la fábrica de aviones.

El derribo es la especialidad del bar Cafetería Félix. "Lleva solomillo al whisky, queso Apolonio y jamón. Es un invento nuestro". Félix de los Santos se hizo con el negocio en 2014 y de la anterior etapa mantuvo las dos cabezas de toro, los carteles de Franco Cardeño, "ídolo trianero", y un gráfico de la Sevilla de 1740 con la leyenda Astilleros de Antaño. Junto a los aviones de hogaño. Hay un cartel de fiestas de Ricardo Suárez dedicado por el pintor. En Feria, Casa Félix es una caseta oficiosa en la que comen los montadores de casetas y los municipales. El resto del año, el personal de Airbus. El derribo lo hace Trinidad, la mujer de Félix. Hay farolillos en los balcones, se alquilan garajes para la Feria.

Antes de que llegaran las casetas en la Feria de 1973, era zona de ventas. "Esto era la Venta Las Palomas", explica Félix. "En la Esclusa estaban Venta Loli y Venta el Cruce. Y la Venta Elcano, que era de un torero". Desde el carril-bici se divisa el edificio Elcano del arquitecto Galnares Sagastizábal. Félix de los Santos hizo el aprendizaje en Los Remedios, el bar Santiago, y trabajó en Salou, en Tarragona. La Feria se desmonta, queda la periferia. El 41 volverá a llegar frente a la base desde la plaza de la Magdalena. De la media Sevilla que hizo la mili, hasta que Aznar acabó con ella, la mitad la hizo en Tablada, donde estaba destinado el coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos, asesinado por ETA el 16 de octubre de 2000.