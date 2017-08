El accidente mortal del Valme deriva en una nueva batalla política

La muerte de Rocío Cortés, la joven de 25 años que falleció tras dar a luz a su tercera hija en un accidente en un ascensor del Hospital de Valme, se ha convertido en un nuevo frente político entre socialistas y populares. El PP, a nivel regional, ha decidido reactivar un buzón de quejas sobre la sanidad pública andaluza a través del sistema de whatsapp, una iniciativa que el PSOE ha calificado de "ruin y carroñera", después de que la consejera de Salud, Marina Álvarez, haya anunciado que comparecerá, "por decisión propia", en el Parlamento autonómico a raíz de este trágico suceso.

La polémica se suscitó ayer después de que el vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín, anunciara que este partido "reactivará" el buzón de whatsapp -en el número 686502972- para denunciar la situación sanitaria en Andalucía. Esta campaña se puso en marcha hace un año, bajo el lema Que no jueguen con tu salud. Por una sanidad digna, por una sanidad de diez. La puesta de nuevo en funcionamieno de dicha iniciativa se produce una semana después del trágico suceso en el que falleció Rocío Cortés, la joven de Dos Hermanas que sufrió un golpe mortal en su cabeza horas después de dar a luz a su tercera hija. El cuerpo de celadores que trabaja en el Valme dieron a conocer días después que se había denunciado hasta en siete ocasiones el mal funcionamiento del elevador en el que se produjo el accidente que acabó con la vida de la joven.

Las explicaciones dadas el mismo día del suceso por la consejera de Salud, quien aseguró que el ascensor había pasado su última revisión una semana antes, no convencen a los populares, que exigen que "se aclare lo sucedido". "Lo pedimos desde la prudencia, el rigor y la contundencia Si el PSOE no lo entiende, entonces no entiende en qué consiste la democracia", criticó Martín.

Al representante del PP andaluz tampoco le convence la intención de la titular de Salud de dar las explicaciones en el Parlamento. "Las explicaciones deben ser rápidas, porque hay denuncias de que esto pueda estar pasando en otros hospitales. Por ello la respuesta de la Junta debe ser inmediata, pero la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha estado tranquilamente de vacaciones", incidió el vicesecretario de Organización y Formación popular.

A estas acusaciones respondió su homólogo en el PSOE andaluz, Juan Cornejo, que calificó de "ruin y carroñera" la reactivación del buzón de denuncias sanitarias por parte del PP. Cornejo criticó que el principal grupo de la oposición saque "provecho político de un hecho trágico que todos lamentamos". En este sentido, destacó que la titular de Salud compareció ante los medios el mismo día del accidente. "Se pusieron en marcha desde ese momento todos los mecanismos administrativos y también judiciales", defendió el representante socialista. "Es deber de la oposición pedir explicaciones, pero no acusar a profesionales, a responsables políticos o del centro hospitalario y a trabajadores", declaró Cornejo, que calificó la actitud de los populares de "sinvergonzonería".

El suceso del Valme provocó que días después la plataforma Marea Blanca convocase una concentración a las puertas del hospital. Un acto de protesta por los recortes que, según los celadores del centro sanitario, son responsables del fallo del ascensor que provocó la muerte de Rocío Cortés. La familia de la fallecida ya ha denunciado a la Junta, al hospital y a la empresa de mantenimiento de los ascensores.