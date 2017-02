Los accidentes laborales mortales se duplican en dos años

La siniestralidad laboral aumenta cada año. En 2016, 22 trabajadores murieron en la provincia de Sevilla. Esta cifra duplica a la registrada en 2014 y supone un incremento del 10% con respecto a los datos de 2015.

"Vamos de mal en peor", comentó ayer Alfonso Vidán, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) Sevilla, durante la presentación del informe anual de siniestralidad laboral en la provincia de Sevilla. Vidán, que estuvo acompañado por Pilar Moreno, secretaria de Salud Laboral de CCOO, destacó que el número de accidentes laborales "crece proporcionalmente mucho más que el número de empleos nuevos". Según los datos del sindicato, la siniestralidad laboral en la provincia, en general, aumentó "cerca de un 8% en 2016, mientras que la población afiliada a la Seguridad Social sólo creció un 2%".

Los accidentes graves se incrementaron un 14,86% hasta alcanzar los 201 durante el pasado año, mientras que los leves también subieron un 7,85% hasta los 20.204 casos.

Por sectores, el que presenta una mayor siniestralidad en la provincia es el sector servicios, con un 59% del total de los accidentes laborales. Le siguen la industria (19%), la construcción (11%) y el sector agrario (11%).

"Estas cifras demuestran la poca preocupación de las instituciones y los empresarios por preservar los mayores exponentes de la calidad del trabajo que son la salud laboral y la prevención de riesgos", manifestó el secretario general de CCOO de Sevilla.

Para Vidán, los principales factores que provocan esta situación son el deterioro de las condiciones laborales, la "nula" inversión en formación e inspecciones a las empresas, la falta de políticas públicas y el "fraude" que cometen las mutuas al seguir derivando al sistema público de salud enfermedades y accidentes que tienen un origen laboral. CCOO calcula en 500 millones de euros la cantidad defraudada por las mutuas al sistema público de salud en 2016 en Andalucía.

El sindicalista destacó especialmente la responsabilidad de los empresarios, que "entienden la salud laboral como un elemento de segundo orden, no poniendo las medidas de protección necesarias cuando son ellos, porque así lo dice la legislación, los máximos responsables en materia de salud laboral y prevención de riesgos". También tuvo palabras para la actuación de las diferentes administraciones públicas. "A nuestros gobernantes se les llena la boca cada vez que desciende el paro, pero no tienen en cuenta para nada el deterioro que se está produciendo de las relaciones laborales y la nula formación en materia de prevención. Esta situación de precariedad es la causa fundamental de los riesgos para la salud y la vida de los trabajadores".

Según Vidán, "las inversiones públicas en materia de prevención brillan por su ausencia sea en la administración que sea". "Con 28 inspectores y 32 subinspectores para 113.653 empresas, es imposible controlar el cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral", razonó el líder de CCOO Sevilla.

A nivel andaluz, la situación no es muy diferente. Según detalló Pilar Moreno, secretaria de Salud Laboral, la siniestralidad laboral aumentó un 7,72% en un año hasta alcanzar los 81.896 casos en total. Los casos leves crecieron en 2016 cerca de un 8% y los mortales un 10,67%. Los casos graves son los únicos que descendieron, un 6,55%, gracias a los datos registrados en Almería, Cádiz y Córdoba, donde bajaron los accidentes graves. Sevilla y Jaén, sin embargo, fueron las provincias con mayor tasa de mortalidad.

El año 2016 finalizó con 22 trabajadores muertos en Sevilla y en lo que va de año ya se ha producido uno. Ocurrió el 19 de enero a primera hora de la mañana en el Hotel Meliá Sevilla, situado en la calle Doctor Pedro de Castro, junto a la avenida de la Borbolla. Un trabajador de 41 años murió tras precipitarse por el hueco del ascensor. El empleado cayó de la planta -1 a la -2. Según las primeras investigaciones, en la caída, el hombre se dio un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte.

Pilar Moreno, secretaria de Salud Laboral de CCOO Sevilla, criticó el "oscurantismo" de las administraciones públicas que se niegan a informar sobre las sanciones impuestas a los empresarios que no cumplen con la normativa. "Estamos cansados de pedir que nos digan cuánto dinero se recauda del total de las sanciones impuestas a las empresas. No tememos que el porcentaje recaudado sea muy bajo y por eso no nos lo dicen", comentó Moreno. "Es desesperanzador que se pongan sanciones y que no se lleven a cabo", concluyó.