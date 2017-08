La acusación recurrirá la sentencia que absuelve a Rubén Castro

La abogada de la ex pareja de Rubén Castro recurrirá el próximo mes de septiembre la sentencia que ha absuelto de presuntos malos tratos hacia su exnovia a dicho delantero, cedido por el Real Betis Balompié al Guizhou Hengfeng chino hasta final de año, por considerar que la sentencia no da ninguna explicación a las lesiones de su defendida y el tribunal "no tuvo en cuenta preservar su tranquilidad".

Así lo ha confirmado la letrada de la ex novia de Rubén Castro, Amparo Díaz, que ha ejercido la acusación particular, que ha asegurado que no le ha sorprendido la sentencia "dada la forma en la que se desarrolló el juicio y los días previos" en los que, a su juicio, no se dieron las garantías necesarias de "absoluta tranquilidad".

Díaz ha relatado que su defendida declaró en el juicio en un estado "muy lamentable" y que el tribunal "no tuvo en cuenta preservar su tranquilidad", mientras que la sentencia absolutoria de Rubén Castro "no hace justicia" en este caso y ni siquiera entra a ofrecer explicación alguna sobre las lesiones que presenta.

Según ha explicado la letrada, la ex pareja de Rubén Castro continúa recibiendo terapia como víctima de maltrato dentro del programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) porque las psicólogas de este servicio consideran que sigue necesitando asistencia.

Amparo Díaz ya comentó al conocer la sentencia que ni la "víctima" ni los testigos de la acusación "habían podido declarar con tranquilidad", ni en el juicio que se celebró en mayo en el Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla ni en ocasiones anteriores, porque la ex pareja del futbolista "ha recibido conductas hostiles en muchos momentos" y ha sufrido "presión".

Díaz recordó entonces que la Fiscalía de Sevilla decidió en 2015 abrir de oficio diligencias de investigación por cánticos vejatorios proferidos desde el fondo sur del estadio Benito Villamarín contra la exnovia de Rubén Castro. De igual modo, la abogada explicó que la sentencia "no indica que haya indicios de denuncia falsa" por parte de la expareja del futbolista, y lo que dice es que "no hay pruebas suficientes, no que no haya ninguna prueba".

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó para Rubén Castro una pena de cuatro años de cárcel por un delito de malos tratos habituales, un delito de amenazas leves y seis delitos de maltrato en el ámbito familiar.

En el juicio celebrado el día 25 de mayo, el delantero aseguró que "jamás le ha puesto la mano encima" a la presunta víctima y atribuyó la denuncia a los "celos" de ella porque, durante la relación, también estuvo con otras mujeres.

De este modo, puso de manifiesto que "nunca" ha maltratado, golpeado ni amenazado a su ex novia, a la que conoció cuando ella trabajaba de go-go en una discoteca de la capital hispalense y con la que mantuvo una relación sentimental de dos años entre 2011 y 2013.

El Ministerio Público pidió para el futbolista cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por su ex novia pidió ocho años y nueve meses de cárcel.