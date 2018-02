La acusación dice que el vídeo de los policías está incompleto pero que no fue manipulado

El abogado que ejerce la acusación particular en representación de la pareja rumana que denunció a seis agentes de la Policía Nacional por apropiarse presuntamente de 17.000 euros y tabaco, Pedro García Cerón, explicó ayer a este periódico que la principal prueba de cargo del caso, un vídeo grabado por las cámaras de seguridad del local, está incompleto pero no ha sido manipulado. El letrado reacciona así a la noticia publicada ayer por este periódico, en la que se informaba de que los seis policías imputados han denunciado por falso testimonio a un inspector jefe de la comisaría del distrito Macarena, al entender que mintió en su declaración cuando dijo que él no había ordenado el registro del local en cuestión, la tienda de alimentación Dani, ubicada en la Ronda de Pío XII.

El registro de este local fue el 19 de mayo de 2017. Los seis agentes permanecen suspendidos de empleo y sueldo desde el mes de agosto de ese año. La principal prueba de cargo es un vídeo grabado por las cámaras del establecimiento, que fue aportado por la pareja en un pen drive. Las defensas de los policías sostienen que el vídeo está editado y piden que se extraiga la grabación original, una prueba que se está dilatando en el tiempo sin que los informáticos de la Policía y la Guardia Civil hayan podido sacarla. La juez emitió una providencia indicando que los ficheros contenidos en el pen drive no proceden del videograbador recibido sino de otro distinto, a lo que la acusación particular respondió que sólo hay una grabación y que para ver el contenido de las imágenes "sería tan fácil como insertar el disco duro en la videograbadora". La juez ha pedido ahora que se cite al perito.

El abogado de la acusación -que no ha querido hacer ninguna declaración pública sobre el caso hasta ahora- incidió en que el vídeo no ha sido manipulado y quiso precisar que simplemente no está completo porque aportó al juzgado la parte en la que aparecían los policías. El letrado recordó que uno de los agentes no negó durante la declaración que se metiera el dinero en el bolsillo, al igual que otro no negó que moviera la cámara de videovigilancia. Los agentes imputados, por su parte, han pedido que se vea el vídeo completo y en su formato original, porque entienden que se ha vulnerado la cadena de custodia de las imágenes, que fueron extraídas por un informático y no por la Policía.