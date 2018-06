Los afectados del cierre de iDental se concentran ante el establecimiento de Nervión

Los aledaños de la sucursal de la cadena de clínicas odontológicas iDental ubicada en la calle Federico García Lorca, en Nervión, ha sido este lunes el establecimiento de una nutrida concentración de afectados por el cierre de este negocio, en el marco de la crisis que atraviesa esta cadena en el plano nacional.

Estas personas reclaman la continuidad de los tratamientos contratados, ante las situaciones de "engaño en la publicidad, incumplimientos de contratos con pacientes, abandono de pacientes o presupuestos inflados" que afronta la empresa.

La portavoz de Participa, Susana Serrano, que ha acudido a la concentración para solidarizarse con las personas afectadas, ha manifestado su apoyo incondicional "a esta justa lucha porque con la salud no se puede jugar". Serrano ha anunciado una proposición municipal para que el Ayuntamiento como tal "apoye a los vecinos y vecinas afectados y les proporcione ayuda". "No podemos consentir que se rían de las personas que con mucho esfuerzo han pagado tratamientos y no son atendidos. Hay que reclamar y que se haga justicia" declaró Serrano.