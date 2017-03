Las agresiones en las consultas bajan casi un 70% en los últimos seis años

El Colegio de Médicos de Sevilla ha contabilizado siete agresiones a personal facultativo durante 2016 en la provincia de Sevilla, una cifra que desvela un descenso del 66,6% en los últimos seis años: En 2010 se contabilizaron 21 agresiones a personal médico durante el ejercicio de la profesión. No obstante, en lo que va de año el Colegio de Médicos han registrado ya cuatro casos, casi el total de los hechos denunciados en 2016.

La drástica disminución de las denuncias en la provincia de Sevilla en los últimos años contrasta con la tendencia en el ámbito nacional: Durante el pasado año se registraron 495 agresiones a médicos, un 37,12% más que en 2015. Hace seis años, en 2010, se contabilizaron 451 casos en el ámbito nacional, según datos de la Organización Médica Colegial de España (OMC). En Andalucía los colegios de médicos contabilizaron 102 denuncias durante 2016 frente a las 117 registradas en 2010. Aunque los datos fluctúan, la tendencia a la baja de esta lacra en las consultas está vinculada a las medidas de seguridad, a los protocolos de actuación de las instituciones y al aumento de las condenas a estos actos violentos.

Los centros de salud y los servicios de Urgencias son los principales escenariosEl SAS contabilizó 194 ataques contra sus profesionales en Sevilla el pasado año

"Se ha producido un repunte en España y en Andalucía de estas agresiones, pero en Sevilla venimos observando un descenso desde 2014", comentó ayer Santiago Campo, letrado en el Colegio de Médicos de Sevilla, que vinculó la reducción de los casos a los "cambios legislativos", entre los que destaca el reconocimiento de estas agresiones como atentados a la autoridad, lo cual endurece las penas para los agresores; así como la colaboración de los juzgados.

Las principales causas de estas agresiones se deben a discrepancias del paciente respecto a la atención recibida; el tiempo en ser atendido; discrepancias personales; la negativa del médico a recetar lo propuesto por el paciente o el mal funcionamiento del centro.

Los ámbitos sanitarios donde se suelen producir estos ataques son principalmente centros de salud y servicios de Urgencias de Atención Primaria, y mayoritariamente son instalaciones públicas. No obstante, desde hace cuatro años se registran situaciones violentas también en la sanidad privada. De los siete casos registrados en Sevilla el año pasado, una agresión se produjo en consulta privada.

"Los recortes y las listas de espera generan el caldo de cultivo para que personas sin educación arremetan contra el médico que les atiende", explica el doctor Antonio Gutiérrez, presidente del Sindicato Médico de Sevilla. "Las consultas no deben convertirse en una encerrona y la creación de nuevos centros de salud debe tener en cuenta en los proyectos vías de salida", comentó ayer Gutiérrez, al recordar que a veces el médico agredido se encuentra solo en su consulta con varios familiares en la única puerta de entrada y salida. Gutiérrez también se refirió a un tipo de agresión que no aparece en las estadísticas: aquellos casos de denuncia falsa interpuesta por pacientes y que, si bien no llegan a nada, obligan al médico a acudir al juzgado.

El informe anual del Colegio de Médicos detallada que cuatro de las víctimas son mujeres y tres, hombres, con edades comprendidas entre los 46 y los 55 años en tres casos, mientras que otros tres son médicos menores de 35 años. "También hemos detectado un nuevo tipo de agresión que tiene como escenario las redes sociales, donde médicos se encuentran con insultos y amenazas", Juan Manuel Contreras, secretario del Colegio de Médicos de Sevilla.

Los portavoces de los galenos sevillanos aportaron ayer estos datos coincidiendo con el Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios, que se conmemora cada 16 de marzo, en recuerdo de la agresión que en 2009 terminó con la vida de una médico de familia en Moratalla (Murcia).

En el conjunto de las categorías profesionales sanitarias públicas (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de admistración, etcétera) , el Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró el pasado año 194 agresiones en la provincia de Sevilla, 30 de ellas físicas y 164 verbales. Durante los últimos años los datos sobre estas agresiones han fluctuado con una tendencia a la baja: en 2014 se registraron 146 casos; en 2013, 183 casos; en 2012 fueron 245; y en 2011 se contaron 257 casos.

El Sindicato de Enfermería Satse valora que "en los últimos años se haya frenado el crecimiento de este tipo de actos violentos contra profesionales de la sanidad andaluza", tendencia que vincula "al incremento de las medidas preventivas y el endurecimiento de las penas judiciales".

Andalucúa fue la primera comunidad en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones. Los centros sanitarios de Sevilla cuentan con más de 4.700 elementos de seguridad entre los que destacan los 1.337 unidades de software antipánico; 1.716 teléfonos directos con seguridad; 481 timbres en las consultas; 778 salidas alternativas y 271 cámaras de vigilancia, entre otros dispositivos de seguridad.