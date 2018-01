"Lo poco que ahora está inaugurando Espadas lo puso en marcha Zoido"

Va al gimnasio todos los días, no le gusta decir sus años ni su peso. Hijo de salmantinos. Juan Bueno Navarro (Sevilla, 1963) fue ocho años concejal con Zoido, cuatro de oposición, cuatro en el gobierno. Ocaso y orto.

-¿Quién le mete en política?

-Yo era simpatizante de la UCD y empiezo con Soledad Becerril, aunque mi primera responsabilidad pública la tengo con el primer Gobierno de Aznar cuando Torres Hurtado me nombra jefe de su gabinete de la Delegación del Gobierno. Yo ocupé el despacho de Juan Guerra, aunque él no tenía ningún cargo y yo sí.

-En ese periodo es cuando matan a Alberto y Ascen...

-La noche que los mataron habíamos coincidido en el bar Antigüedades. Yo conocí antes a Ascen, teníamos amigas comunes.

-En el Ayuntamiento llevaba Seguridad y Movilidad, como Cabrera, pero sin Fiestas Mayores.

-Llevaba todo lo que estaba en Ranilla. Sustituí a Demetrio Cabello, me ha afectado muchísimo su muerte, que tuvo que renunciar por una sentencia del Tribunal Constitucional.

-¿Qué queda en el Zoido ministro del Zoido alcalde?

-El liderazgo y la responsabilidad. Yo creo que falta perspectiva para valorar todo lo que hizo. Los grandes gestores se fajan en la adversidad, en la abundancia es muy fácil gobernar, que se lo pregunten a Zapatero. Zoido se encontró con una deuda de 700 millones de euros. Nadie nos había contado esos números. Era un coche cuesta abajo con la marcha atrás metida. Podíamos haber cerrado la persiana, pero no hubo merma de los servicios públicos y lo poco que está desarrollando e inaugurando el actual alcalde es lo que puso en marcha Zoido.

-¿No le llamó para Madrid?

-Se llevó a la gente que necesitaba. La más preparada. El ministro de Interior es el único ministro que es absolutamente imposible que pase desapercibido. Forma parte de la solución de casi todos los problemas del país.

-No le gustaría estar en el pellejo de Gregorio Serrano...

-Gregorio, Gori para sus amigos, trabaja como ninguno y tiene un sentido de la responsabilidad como pocos. Ha recibido críticas muy superficiales por la nevada en la AP-6. Muchas veces la última luz que se apagaba en el Ayuntamiento era la de su despacho.

-Como dirigente provincial, ¿hay muchas facciones en el PP?

-Más que facciones, hay puntos de vista distintos. Lógico en una organización con veinte mil afiliados en Sevilla. Se trata de ponernos de acuerdo y buscar lo mejor para la gente, no para nosotros.

-Concejal en Mairena, en Sevilla, diputado provincial, diputado autonómico. ¿Le falta la Carrera de San Jerónimo?

-La política municipal es la más cercana, tienes que estar disponible a todas horas. La política andaluza es la más desconocida, pero la que más afecta a la vida cotidiana del ciudadano.

-En su mesa está el libro El lenguaje de las ciudades, de Dejan Sudjic. ¿Cómo habla Sevilla?

-Esta ciudad habla de luz y de optimismo. Otra cosa es lo que ocurra, pero Sevilla es clara, nítida, transparente, se ve venir.

-Además del ginmasio, ¿dónde se le puede encontrar?

-Soy el de los museos. No hay exposición que me pierda. De las de Murillo me falta la de la Catedral. Y los tres euros que tenga ahorrados donde mejor me los gasto es en un viaje. El último lo he hecho a Carcasonne y Cordes sur Ciel, votado por los franceses como el pueblo más bonito de Francia.

-En 2015 pasaron de 20 a 12 concejales. ¿Dilapidaron ese capital político?

-El PP pasó de 20 sobre 33 a 12 sobre 31, pero seguíamos siendo los más votados. Fue una etapa muy difícil y de la Junta sólo obtuvimos la indiferencia por respuesta en temas como Altadis o el río.

-¿Es hombre de tradiciones?

-Me crié en la Macarena, soy bético hasta las trancas, en ese barco no voy con Juan Ignacio, y mis tres hijos han sido seises.

-Estudió Derecho. ¿Políticos de su promoción?

-Blas Ballesteros. Tuve a los grandes monstruos del Derecho: Olivencia, Clavero, Rodríguez Piñero.

líder.La foto es del 5 de octubre de 2016. Juan Bueno, entonces presidente del PP de Sevilla, ya no estaba en el Ayuntamiento. Zoido, sí. Un mes después, a Zoido lo harían ministro del Interior.