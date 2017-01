El albergue municipal incrementa su capacidad con 40 plazas más

El Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a cabo una reestructuración del albergue municipal, situado en la calle Perafán de Ribera, que ha permitido ganar espacio y ampliar el número de plazas hasta superar las 200, según confirma el gobierno local.

Las familias, con menores a su cargo, que pernoctaban en el centro, han sido trasladadas al programa de pisos tutelados gestionado por la Fundación Atenea y la Asociación Realidades iniciado en diciembre. Se trata de 20 viviendas temporales, con su correspondiente equipo de profesionales de intervención social y con una capacidad para cinco personas cada uno, sumando 100 plazas en total.

Esto ha dejado libre los módulos familiares existentes en el albergue municipal, que tras su adecuación, podrán ser usado a partir de hoy por otras personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. La reestructuración de estos módulos, que antes eran ocupados por familias, permitirá incrementar en unas 40 plazas la capacidad del albergue, según el Ayuntamiento.

El centro de acogida contaba hasta el momento con 185 plazas (20 plazas sin pernocta y 165 plazas con pernocta). Tras la modificación, esta cifra se incrementará hasta superar las 200.

El gobierno local pretende a partir de hoy ocupar estas nuevas plazas con las personas sin hogar que estos días han pernoctado en el recurso habilitado de forma provisional en el Polígono Norte con motivo de la ola de frío. Este recurso ha sido utilizado por unas 25 personas sin hogar, cubriendo el 50% de su capacidad.

Esta medida será temporal, ya que desde el Ayuntamiento se pretende destinar los antiguos módulos familiares a personas que requieran una atención y un tratamiento específico.

El gobierno de Juan Espadas también firmó a finales de año un acuerdo de colaboración de 55.000 euros con RAIS Fundación para el programa Housing First. Esta metodología, que nació en Estados Unidos, consiste en facilitar a las personas sin hogar una vivienda. Éstas son evaluadas periódicamente pero su integración social depende de ellos mismos, es una decisión propia, no están obligados a recurrir a los diferentes recursos sociales. Este programa se puso en marcha en agosto pero no se dio a conocer hasta noviembre. Sevilla es la cuarta ciudad española que pone en funcionamiento este sistema.