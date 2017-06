El alcalde 'carga' contra la Intervención

Juan Espadas cargó contra las numerosas trabas que impone a la gestión de su equipo de gobierno la Intervención municipal durante el balance que realizó ayer ante la prensa de sus dos años en la Alcaldía. El primer edil apuntó a que las decisiones adoptadas por este órgano fiscalizador han provocado que los trámites de la Gerencia de Urbanismo no sean más ágiles, que se bloqueen contratos en Emvisesa o que no se hayan podido desarrollar algunos programas sociales.

Las trabas no sólo vienen desde el despacho del interventor. "Mi auténtica ansiedad es que el Ayuntamiento no pueda ser autónomo y contar con unos servicios sociales más potentes, o dotar económicamente proyectos innovadores al tener las trabas estatales". Por ello, el alcalde socialista consideró necesario ir hacia un modelo más descentralizado. "Seguimos siendo rehenes de la norma". Puso como ejemplo el plan para abrir los centros cívicos como espacios culturales los fines de semana y la imposibilidad de realizarlo con personal público.

Aspira a un segundo mandato para desarrollar su proyecto de ciudad

"Nadie podrá decir que he estado estos dos años tocando el piano". Espadas se mostró "razonablemente satisfecho" con la gestión que ha realizado hasta el ecuador de su mandato, donde se ha "superado con creces el 50% de lo que sería exigible" dentro de los acuerdos de investidura con Participa Sevilla e Izquierda Unida. El alcalde aspira a un segundo mandato para desarrollar su proyecto de ciudad y saca pecho por la política seguida en Urbanismo y Emasesa, que contará con un plan de inversiones potente.

El primer edil expuso que su objetivo no es emular los grandes proyectos "estéticos" de Alfredo Sánchez Monteseirín, sino que se centra en "transformar la realidad, quiero que la gente vea que he intentado dar el máximo en mi gestión porque la ciudadanía quiere gestores creíbles. Puede haber errores, pero no líos como ha habido en otras etapas", subrayó.