El alcalde mueve ficha

Los populares tienen previsto rechazar el último documento que han recibido este miércoles del equipo de Juan Espadas para llegar a un acuerdo sobre las cuentas de la ciudad para este año. Este nuevo frenazo en las negociaciones se debe a que el PP entiende que el texto no contiene todas las peticiones realizadas por Beltrán Pérez durante su encuentro con el alcalde. Piden que contenga su presupuesto alternativo. El formato elegido es similar al que se acordó con Ciudadanos, un escrito con una serie de medidas por varios millones de euros. La respuesta negativa será enviada hoy a los socialistas.

Hubo reacciones políticas aparte del trabajo en los despachos. Juan Espadas afirmó que ha llegado la hora de que cada uno de los grupos municipales manifieste "claramente si tienen voluntad real de apoyar que la capital andaluza tenga presupuesto en 2018", tras lo que tendió la mano al PP y anunció que convocará la semana que viene la comisión de Hacienda. A preguntas de los periodistas en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid, el primer edil señaló que, en estos momentos y tras negociar con los distintos grupos, se tiene un acuerdo con Ciudadanos, pero aún no se cuenta con la opinión definitiva sobre los otros tres grupos.

"Mantenemos conversaciones y negociaciones con el Partido Popular, positivas respecto al contenido pero hay discrepancias respecto al procedimiento, lo que espero que no sea un obstáculo insalvable para que apoyen las cuentas", resaltó antes de indicar que espera que "todos tengamos capacidad de entender que lo primero es la ciudad y las necesidades de los ciudadanos y sólo después de eso han de estar otro tipo de intereses". Espadas tendió la mano a los populares, "de nuevo", para llegar a un acuerdo, a la par que deja claro que se necesita "ya" seguir adelante con el procedimiento, convocar la comisión de hacienda "lo antes posible, como así se va a hacer", y despejar la posición final del resto de los grupos. "Espero que la semana que viene podamos tomar las decisiones para poder convocar igualmente un Pleno de presupuestos".

Desde las filas populares aseguraron que siguen abierto a un pacto presupuestario pero reconocieron que será "difícil" firmarlo hasta que el alcalde "no ponga orden y haga retractarse a Ciudadanos de sus insultos". Beltrán Pérez indicó que el proceso de negociación se encuentra en estos momentos suspendido por una actitud "bastante irracional" de la formación naranja, "que consistió en reunirse con Juan Espadas y, al salir, insultar a discreción al PP en una actitud que excedía bastante de la radicalidad respecto a otras declaraciones de Participa Sevilla o de IU". El popular entiende que con esas acusaciones es muy difícil firmar un acuerdo. "No se producirá hasta que el alcalde no ponga orden, haga retractarse a Ciudadanos en sus declaraciones y deje de tener reuniones que provoquen ese tipo de reacciones que, en su opinión, se tramaron en el despacho del alcalde".

Dos apuntes más de los populares. Beltrán Pérez insistió en que su partido "quiere el acuerdo y que éste se plasme en un nuevo documento, pero es el alcalde quien tiene que decidir si quiere un acuerdo histórico con el PP o si prefiere volver a pactar con los que el mismo llama radicales de izquierda, que son IU y Podemos", y se mostró convencido de que Ciudadanos no quiere "un acuerdo a tres", por eso su estrategia consiste en "poner dinamita" en las negociaciones entre PP y PSOE. "Aunque empiezo a sospechar que el alcalde tampoco quiere ese acuerdo porque quedaría bien patente que son las políticas de centro-derecha del PP las que condicionan el presupuesto".

Ya ayer, Javier Millán volvió a pronunciarse sobre el asunto. En el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde ha participado en la presentación de la agenda cultural de Sevilla, Millán recordó la decidida "apuesta" de Ciudadanos por la conmemoración del IV centenario del nacimiento del pintor Bartolomé Esteban Murillo, recordando que aspectos como éste y otros muchos están ceñidos a la aprobación del nuevo presupuesto.

En Fitur también estaba Javier Millán, que aprovechó para hacer un "llamamiento a todas las fuerzas políticas", porque todas ellas deben tener "altura de miras" para aprobar el nuevo presupuesto. El portavoz reclamó "que se firme el acuerdo", sobre todo porque "el acuerdo ya está. Hay una aproximación sobre el fondo de la cuestión y lo que realmente queda es superar un asunto meramente formal y de carácter menor".