De la alerta amarilla a la gota fría. Los sevillanos pasaremos los próximos días de estar al borde de los 40 grados a cobijarnos bajo el paraguas. Y no precisamente para resguardarnos del sol, sino de la lluvia. Como lo oyen. El agua, tras muchos meses, caerá del cielo. Un brusco cambio que viene provocado por la gota fría, un fenómeno meteorológico al que ahora los expertos denominan DANA, esto es, depresión aislada en niveles altos. En definitiva, un adelanto del otoño tan anhelado por quienes se han visto obligados a pasar el verano en la capital.

Los sevillanos hemos perdido ya la cuenta de las veces que el termómetro ha rozado o superado los 40 grados. De las alertas amarillas, naranjas y hasta rojas que hemos sufrido desde que empezó el verano. Incluso antes, pues la primera ola de calor se produjo a mediados de junio, semanas antes de que comenzara la estación estival. La última vez en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla ha sido esta semana, cuando las máximas no han bajado de los 38 grados, una marca que se ha mantenido prácticamente igual desde el 15 de agosto. Lo peor no han sido los valores alcanzados en las horas centrales del día, sino los que se han registrado al amanecer, cuando se obtienen las mínimas. Éstas han sido demasiado altas, especialmente las de la madrugada de ayer, que hicieron imposible conciliar el sueño, a no ser, claro, que se hiciera uso del aire acondicionado o el ventilador.

Esta situación cambiará radicalmente a partir de mañana, cuando el termómetro empiece a desplomarse. Hoy ya se notará un ligero descenso, con máximas que serán de 35 grados, una marca que se mantendrá todo el fin de semana. Las mínimas seguirán, no obstante, un poco altas, entre los 21 y 22 grados. En la tarde de mañana los cambios serán más bruscos. Los cielos empezarán a nublarse y no se descarta la aparición de la lluvia. El lunes y el martes, después de más de dos meses, los máximas se situarán por debajo de los 30 grados. Especialmente extraño será lo que suceda el martes, jornada en la que se prevé que el mercurio no supere los 27 grados en la provincia de Sevilla. Ya el miércoles empezarán a recuperarse las temperaturas, con lo que se volverán a superar los 30. Las mínimas se mantendrán entre los 18 y 19 grados, por tanto, serán noches frescas en las que no será necesaria la refrigeración mecánica. La inestabilidad continuará hasta el próximo miércoles.

¿A qué se debe este cambio brusco en el tiempo? Desde la Aemet explican que la caída de las temperaturas obedece a lo que en la jerga popular se conoce como gota fría. Este fenómeno meteorológico consiste en que el flujo de ondas en la atmósfera se cierra a gran altura, "se descuelga en zonas muy concretas", lo que se traduce en tormentas localmente fuertes, que pueden venir acompañadas de granizo. En principio, estos chubascos son más probables en las provincias orientales de Andalucía, pero no se descartan en Sevilla. A partir de mañana, la Aemet ofrecerá una predicción más concreta para prevenir de las posibles incidencias de estas lluvias, que, al margen de refrescar el ambiente, pueden ser nefastas para los cultivos a punto de recolectarse.