El año que fuimos reporteros de Guerra

Entonces era un absoluto desconocido y hoy lleva vendidos más de treinta millones de discos. No exagero si digo que fui uno de los primeros en esta ciudad que oyó las canciones de Juan Luis Guerra, que esta noche actúa en Fibes.

En septiembre de 1988 el J.J. Sister rebautizado Guanahaní por Miguel de la Cuadra Salcedo, llegaba al puerto de Santo Domingo con un viajero muy especial. Desde La Romana, donde descansaba en una casa del diseñador Óscar de la Renta, se incorporó al viaje y a las aulas de esta escuela navegante Julio Iglesias.

El barco llegó a Santo Domingo, la tierra que más amó Colón, con Julio Iglesias a bordo

La llegada a Santo Domingo fue la apoteosis. Unos carteles recibían a la expedición: La tierra que más amó Colón. La capital dominicana entró en litigio con Sevilla por la disputa de los restos del almirante genovés. En Santo Domingo nos informaron de que en la calle Conde, la principal de la ciudad caribeña, había una tienda de discos regentada por un sevillano. Allí me dirigí con otros periodistas y le pedimos al cónsul hispalense música típica del país que acabábamos de conocer. Sin dudarlo, nos dio varias cintas de un tal Juan Luis Guerra y 4'40, entre ellas, las canciones de Amor de Conuco.

Un año después sacó Ojalá que llueva café y se convirtió en un artista de reconocimiento internacional. La excepción se había convertido en una moda y la rareza en una tendencia. No es exageración. En la Expo, como teloneros de Riuychi Sakamoto, actuaron unos japoneses, la Orquesta Las Nubes, que con un solista llamado Karlos Kano consiguieron el premio al mejor grupo de merengue del año.

La estancia en Santo Domingo fue inolvidable. No quiero que jamás se me olviden los nombres de los periodistas que me honraron con su amistad: el mexicano Agustín Salmón, que había trabajado de figurante en alguna película de Buñuel; el argentino Hugo Caligaris, periodista de La Nación, lector y futbolero, como buen rioplatense; el brasileño Jamari Costa-França, que le echaba tabasco a todas las comidas, biógrafo de grupos de rock y marxista-leninista, credo que puso sobre la mesa para negarse a saludar como hicimos el resto al presidente Joaquín Balaguer, un dinosaurio de la política centroamericana que tiene un papel estelar en la novela de Mario Vargas Llosa La fiesta del chivo.

De mis compatriotas, recuerdo a Juan Manuel González, poeta y profesor, con el que me fotografié llegando a Lisboa y al que volví a encontrar en los cenáculos de la crítica literaria que organizaba Antonio Hernández en su Arcos natal. Y a Ramón Balmes, periodista de La Vanguardia, tipo cordial y divertidísimo con el que un año después, cuando Juan Luis Guerra sacó al mercado Ojalá que llueva café, coincidí en Gibraltar cubriendo el juicio contra el ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín. También estaba por allí Arturo Pérez-Reverte. Ramón y yo habíamos sido un año antes corresponsales de Guerra con credenciales de merengue. De los jóvenee estudiantes, el otro día volví a ver a Dani Olivencia, el hijo pequeño del catedrático.

A Juan Luis Guerra le debemos algunas de las aportaciones más innovadoras para desentumecer la modorra de los cantautores o el marketing transgresor de la movida: hallazgos como la lluvia cafetera, la bilirrubina o la visa para un sueño que más de un cronista del Tour utilizó para describir la hazaña de algún ciclista.

Cuántos recuerdos en un cartel. Juan Luis Guerra en Fibes: calle Conde, Julio Iglesias, Balaguer, Miguel de la Cuadra Salcedo y los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando nos perdimos la carrera de Carl Lewis y Ben Johnson.