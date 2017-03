Una asociación aclara que los vehículos de alquiler pueden aparcar o circular sin pasajeros

La asociación Unauto, que representa a las empresas de alquiler de vehículos con conductor, lamenta que la operativa de estos servicios, que tienen licencia VTC, "haya sido puesta en entredicho por algunos sectores y en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, llegando incluso a hablar de ilegalidad con total impunidad". En un comunicado, Unauto recordó que los "vehículos VTC no propician la captación de clientes en la vía pública y por tanto no incumplen de forma alguna el artículo 182.1 del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres".

Esta entidad asegura que las VTC prestan servicios "sólo si éstos han sido precontratados a través de un medio telemático (teléfono o aplicación) y nunca de forma directa con el potencial cliente, que sí constituiría una violación de la regulación". De hecho, sostienen que el proceso se produce de forma totalmente contraria: "Es el cliente el que entra en contacto con el conductor para solicitar un viaje mientras éste está circulando o estacionado y nunca al revés".

La captación de clientes incluye actuaciones como la muestra de distintivos que indiquen la disponibilidad del vehículo (cartel o luces de libre), o la llamada directa del conductor a los potenciales en la calle, entre otros. "Sería captación, por ejemplo, el reparto por parte del conductor de folletos promocionales antes de la contratación del servicio", apunta la asociación.

Unauto apunta que el estacionamiento de un vehículo VTC en centros comerciales, hoteles, estadios, aeropuertos, estaciones, etc, no resulta contrario a derecho siempre que no estén buscando clientes en la forma antes descrita. "Del mismo modo, estar estacionado o circular sin pasajeros no implica la infracción de la norma reglamentaria". También niegan que el sector tenga una regulación "laxa o inexistente".